「彰化社頭」躍上大阪電影節！《我家的事》曾敬驊、藍葦華譜虐心父子情

《我家的事》從導演潘客印自身家族經歷出發，帶領觀眾看見家人間的牽絆與矛盾。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕曾敬驊、藍葦華主演潘客印執導的首部劇情長片《我家的事》透過4位家人的故事，描繪家庭中的愛與秘密，電影成功入選2025年大阪亞洲電影節競賽單元，將於影展世界首映。

得知入選消息後，潘客印感動說：「超開心！而且感恩！這是我人生第一部劇情長片，在我的故鄉彰化社頭拍攝，我想將最美的天空、最金黃的陽光，還有最珍惜的回憶，分享給全世界的觀眾。」

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潘客印於2021年執導的短片《姊姊》入圍第58屆金馬獎最佳劇情短片，並入選大阪亞洲電影節、擔任新加坡華語電影節開幕片，2023年則以短片《有了？！》再獲大阪亞洲電影節芳泉短片獎特別提及，新片《我家的事》延續短片作品對家庭議題的深刻關注，帶來更細膩且完整的故事層次。

《我家的事》國際版海報公布。（牽猴子提供）

片方今（18）正式公布國際版海報，由台灣知名設計師方序中操刀。海報以一張全家福為構圖，地面上的手繪房屋線條隱喻「家」的概念，象徵家庭關係時而堅固，時而脆弱。

同是宜蘭出生的曾敬驊、藍葦華首度在大銀幕合作，呈現虐心父子情，曾敬驊飾演剛畢業的青年夏仔，在無意間踏上尋根之旅，藍葦華演出試圖逆轉人生的烘襪廠工人，兩人對手戲充滿情感張力。

此外，金獎新人黃珮琪飾演的姊姊小春、高伊玲飾演的媽媽阿秋，分別面對身分認同與生育選擇的掙扎，真情流露的演出，交織出真誠且充滿情感層次的故事；《我家的事》將於今年暑假在台上映。

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