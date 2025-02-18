陳曉昔日「墓園熱吻陳妍希」挨批 暴走槓網友：奶奶想看我媳婦

陳妍希（右）、陳曉當年結婚時，轟動一時。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕陳妍希和中國男星陳曉2016年結婚，近年屢傳婚變，雙方始終三緘其口，今（18日）終於同步宣布離婚。只是在離婚後，陳曉也被網友挖出當年熱戀期和後來倦怠期對陳妍希的差別，包括他過去熱戀時，曾為陳妍希在網路上爆走槓上網友，回應相當獵奇，只是如今看來不勝唏噓。

陳妍希和陳曉曾被中國狗仔拍到在墓園熱吻。（翻攝自微博）

陳曉在2015年在法國向陳妍希求婚，女方接陪他到合肥掃墓，兩人一起向祖先報告喜訊，還被狗仔拍到當時在墓園中背後抱接吻，照片流出後，網友認為行為「不莊重」，陳妍希也因而遭到砲轟。為此，陳曉直接在微博發文怒槓狗仔，還接連回嗆網友的酸言酸語。

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他指出自己只是去祭祖，竟還被偷拍，不滿喊話：「上墳的圖片你拍他幹嘛！最後的一點點你也要拿來賺錢嗎？那是我奶奶！弄死我一個就好了千千萬萬放過我家人。」並回擊網友對陳妍希的攻擊，表示「為了給我奶奶看她最心愛的大孫子有媳婦了！還想咋的」、「我奶奶比你更想看到這一幕」、「看來這位對接吻及其有研究，指點一二可否」，回應相當獵奇。

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