《我的完美秘書》李浚赫來台「出差」 合照、簽名來者不拒

《我的完美秘書》男主角李浚赫今日傍晚來台「出差」，展現熱情親民為粉絲簽名合照。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕韓劇《我的完美秘書》在中華電信開播後爆紅，中華電信特別在今天邀請男主角李浚赫來台和40位幸運粉絲碰面，將在明天舉行「感謝會」，今天傍晚抵台時在機場受到粉絲尖叫熱情歡呼，他也相當親切為他們簽名、合照，展現熱情親民的形象。

《我的完美秘書》男主角李浚赫今日傍晚來台「出差」，展現熱情親民為粉絲簽名合照。（記者姚介修攝）

《我的完美秘書》男主角李浚赫今日傍晚來台「出差」，展開感謝粉絲支持的宣傳行程。（記者姚介修攝）

《我的完美秘書》男主角李浚赫今日傍晚來台「出差」，展開感謝粉絲支持的宣傳行程，據了解，李浚赫入行18年來首次海外行程就獻給台灣，也兌現曾說過想來台的承諾。

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《我的完美秘書》男主角李浚赫今日傍晚來台「出差」，展開感謝粉絲支持的宣傳行程。（記者姚介修攝）

《我的完美秘書》男主角李浚赫今日傍晚來台「出差」，展開感謝粉絲支持的宣傳行程。（記者姚介修攝）

李浚赫於18日下午六點抵達桃園機場，許多粉絲至現場接機；並在明天舉辦「感謝粉絲記者會」活動，也讓他的粉絲有機會一睹男神風采。

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