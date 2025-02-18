許光漢33歲當兵真好漢 王大陸昔狂言打臉自己

王大陸涉嫌逃避兵役。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王大陸今（18）涉嫌妨害兵役、偽造文書案件遭捕，稍早以15萬元交保。演藝圈有許多男藝人都曾面臨當兵問題，但是各自反應不同，相較於王大陸涉嫌未造假病歷逃避兵役，20歲準時入的林志穎、33歲高齡才當兵的許光漢都被譽為「真漢子」。

王大陸被捕消息傳出後，網友立刻挖出他10年前曾放出狂語，表示「當兵有什麼好躲的」，如今卻傳出逃兵被抓，真的狂打自己臉。另外，也有網友以許光漢為例，認為他33歲勇敢面對兵役問題當替代役，發問「誰才是真男神？」網友一面倒認為，許光漢的做法令人更敬佩。

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許光漢正當紅時選擇入伍。（本報資料照，民眾提供）

網友拿年齡相近的王大陸與許光漢做比較，認為兩人原本都是要當一年的冰，但現在一個進去當替代役（許光漢）；一個逃兵被抓，問大家誰比較帥？

許光漢當兵期間還參加了金馬獎擔任頒獎人。（本報資料照，金馬執委會提供）

貼文發出後，網友點出關鍵，認為許光漢當紅時直面兵役問題，真的不容易，並酸諷：「抬頭挺胸入伍，偽造文書被捕，比啥」、「許正紅去當真的是不簡單」、「許光漢這兩年紅多了，都乖乖進去了」、「許光漢真的很猛」、「許光漢在韓國紅到很誇張耶，王大陸什麼咖，許光漢紅到好幾個韓國當紅女藝人都公開說喜歡他」。

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