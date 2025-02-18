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綠茶遭爆詐騙投資人50萬！出面喊冤再爆「遭恐嚇勒索」

綠茶。（翻攝自臉書）綠茶。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人「綠茶」林埈永去年與韓國的乾弟弟和合夥開炸雞店，未料日前一名女網友爆料她投資50萬到該炸雞店卻血本無歸，指控綠茶根本是詐騙，而綠茶稍早也透過經紀人反擊，並曬出自己與女網友（方小姐）的對話紀錄以及匯款證明。

方小姐發文表示與綠茶是多年好友，當初綠茶邀約她投資炸雞店，她基於2人多年交情拿出50萬支持，結果沒多久就接到「錢都賠光」的消息，後來也發現綠茶根本也只是乾股（未出資而獲得的股份），一毛錢也沒投資，自覺被「詐騙」後決定退出，「我只想要拿回原本的50萬，他一開始找了非常多的藉口，但因為我很堅持，所以他口頭答應要把錢全數歸還給我，但沒想到隔天就直接把我所有聯繫方式都封鎖了，我完全沒有辦法聯繫上他。」

綠茶曬出與方小姐私下對話。（經紀人提供）綠茶曬出與方小姐私下對話。（經紀人提供）

綠茶曬出與方小姐私下對話。（經紀人提供）綠茶曬出與方小姐私下對話。（經紀人提供）

針對指控，綠茶透過經紀人表示當初是方小姐主動想投資炸雞店，認為綠茶有藝人身分有望賺錢；經紀人也說綠茶確實是乾股，不過這合作、合約都是方小姐與公司的關係，澄清這個炸雞店是綠茶在韓國的一個乾弟弟開的，乾弟弟來台灣幾乎只認識綠茶，希望藉由綠茶的知名度宣傳炸雞店，方小姐得知此事後主動說想投資，「雙方合約上確實有說是盈虧自負，方小姐去年9月才入股，今年1月他就吵著要還錢，且對方還找疑似黑道的人來討錢。」

綠茶曬出匯款證明。（經紀人提供）綠茶曬出匯款證明。（經紀人提供）

綠茶曬出匯款證明。（經紀人提供）綠茶曬出匯款證明。（經紀人提供）

此外，綠茶也透過經紀人表示在方小姐想要取回投資金時，就已先後匯款共25萬元給對方，且後來對方又有自己去店裡拿4萬元現金，所以方小姐已拿回29萬。

綠茶還曬出與對方的對話紀錄截圖，強調並沒有封鎖對方，甚至很有誠意地想和對方溝通，一天打超過30通電話，畢竟2人認識超過10年，不過方小姐至今仍然沒有回應，綠茶也說目前不想要再處理此事，無奈自己積極處理，對方卻選擇在網路上爆料，希望這次出來澄清能獲得一個清白。

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