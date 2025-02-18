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娛樂 日韓

毒星劉亞仁二審緩刑當庭釋放 韓網瘋批：垃圾

韓國影帝劉亞仁涉毒，二審改判緩刑加罰鍰。（翻攝自IG）韓國影帝劉亞仁涉毒，二審改判緩刑加罰鍰。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國影帝劉亞仁（本名嚴弘植）因涉嫌施打「牛奶針」（異丙酚）、吸食大麻等至少7種毒品並違反多項法律，一審被判處有形徒刑1年並當庭收押，豈知今（18）日二審判決有期徒刑1年，緩刑2年，罰鍰200萬韓圜（約新台幣5萬元），甚至當庭釋放，消息傳出全韓震撼。

首爾高等法院刑事第五部指出，劉亞仁經過5個多月的拘押期間已經深刻反省，並承諾不再犯錯。另，劉亞仁過去無類似前科，因此認為一審判刑過重，改判緩刑並當場釋放，然，法院亦強調劉亞仁利用制度漏洞，以他人名義非法取得醫療毒品，行為惡劣。

電影《終極對奕》從雙男主角的設定改為主打李秉憲。（翻攝自X）電影《終極對奕》從雙男主角的設定改為主打李秉憲。（翻攝自X）

劉亞仁當庭獲釋的消息傳來，韓國舉國譁然。劉亞仁演出的電影《終極對奕》昨日宣布將於3月26日在韓上映，原本設定為劉亞仁、李秉憲雙主角，劉亞仁爆出涉毒後，Netflix向製作公司提出解約，現該片僅主打李秉憲，且不上串流平台，改為在電影院放映，惟海報上演員名單仍有「劉亞仁」。

網友得知劉亞仁獲釋，全網憤怒不已，紛紛留言破口大罵：「吸了那麼多毒品結果是緩刑，呵呵」、「大韓民國真的是垃圾國」、「瘋了吧」、「背後靠山很硬嗎？」

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