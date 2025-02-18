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老藝人愛女驚爆介入家庭「知三當三」 今現身喊冤：是不是誤會了？

黃露瑤（右）今出席大愛新戲《生日快樂》首映。黃露瑤（右）今出席大愛新戲《生日快樂》首映。

〔記者傅茗渝／台北報導〕早前有網友在社群Threads爆料黃姓老藝人的女兒「知三當三」，和已婚男買單車情侶安全帽，吃對方送的甜甜圈，讓元配不滿喊告侵害配偶權。而女星黃露瑤遭影射為貼文對象，對此她今（18）出席大愛新戲《生日快樂》首映，喊冤：「是不是有什麼誤會了？」

黃露瑤遭影射介入家庭。（翻攝自Threads）黃露瑤遭影射介入家庭。（翻攝自Threads）

黃露瑤本月6日遭影射介入婚姻，隔天她原定出席《生日快樂》卡司發布，卻臨時因染A流而缺席；今病後露面，她坦言貼文發酵後有收到朋友傳訊關心，只覺得事發突然令人費解，「我那時候剛好在感冒中 我搞不太清楚狀況 我事後看了一下，這不是發生在我身上的。」

文中所提令人聯想到黃露瑤，被問及如何自清？她解釋單車安全帽是車隊講好要買的，「我看到那個內容就覺得...恩？是不是有什麼誤會了？」是否遭抹黑感到委屈，她不願多談，「對這件事情不再多說，因為我真的不曉得到底是什麼樣的情況。」

她表示自己單身已經3年，身旁偶有追求對象，會和大家一起吃飯聚餐，但沒有遇到對的、讓她心動的人，「我告訴爸媽不要急，我就停留在好想當偽少女階段。我覺得現在就是沒那麼的幾歲要怎樣，就是順其自然。」她希望另一半乾乾淨淨順眼，爸媽對她的感情也從期待到放棄，希望她開就好。

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