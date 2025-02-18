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娛樂 最新消息

太保首當監製拍正港「台灣殭屍片」！瞄準明年春節檔

太保（左）、導演何爵天將合作喜劇新片《萬壽無殭》。（星之國際提供）太保（左）、導演何爵天將合作喜劇新片《萬壽無殭》。（星之國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕太保首當監製、主演台港合拍片《萬壽無殭》定調為殭屍喜劇片，他說，台灣人沒拍過殭屍，但這是有歷史性的東西，透露並非「恐怖片」，是很開心的電影組合，導演何爵天透露，電影會有台灣、香港演員，以年輕人為主。

74歲的太保拍過超過300部電影，為台灣影壇盡心盡力，透露這次在《萬壽無殭》演天師，劇情會有和年輕天師的衝突，他驚喜自爆，電影找來許久不見的元華演出，笑稱他人在加拿大帶孫子，一通電話就來相挺。

問到當監製，和團隊、導演意見不合時該如何處理？太保謙稱，「我們是尊重導演，無論什麼難題，不好的東西都當面解決，一開機，就會按照行程完成。」，笑稱拍電影是娛樂，大家團結和氣，沒什麼好吵的。

太保對台灣情懷滿滿，過去在台拍了許多戲，這次為《萬壽無殭》會停留至少2、3個月，表示翁子光和何爵天都很喜歡台灣，目標就是希望讓片場氣氛弄得好一點。」

導演何爵天表示，拍完《死屍死時四十四》後，對喜劇萌生興趣，另外發現台灣在拍《關於我和鬼變成家人的那件事》、《鬼才之道》、《我的麻吉4個鬼》都很出色，演員情感也很重，這次殭屍喜劇會找到不同的路線。

《萬壽無殭》全片在台拍攝，預計在台中、桃園、台北取景，也會融合台灣宮廟等，預計4月開拍，定檔明年賀歲片。

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