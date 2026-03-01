昔日銀幕大哥氣吞山河 金馬影帝萬梓良如今坐輪椅代步

萬梓良（右）和周潤發「大哥」形象深植人心。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金馬影帝萬梓良以銀幕「大哥」形象深植人心，豪氣干雲的氣場陪伴無數影迷走過80年代黃金歲月。日前名導王晶在YouTube頻道談及他的近況，透露萬梓良因長期愛喝酒而罹患糖尿病，健康狀況屢傳警訊，如今外出多以輪椅代步，行走也需旁人攙扶，消息曝光後引發網友熱議與不捨。

萬梓良當年憑《大頭仔》奪下第25屆金馬獎最佳男主角，是80年代影壇代表性人物之一。他與周潤發在賭片盛行年代塑造出經典「大哥」形象，氣勢與演技兼具，成為一代人的集體記憶。

萬梓良（中）外出多以輪椅代步，行走也需旁人攙扶。（翻攝自YouTube）

近年來，萬梓良鮮少參與電影演出，轉往中國發展服飾生意，主要以商演與活動維生。過去他出席公開場合時，被拍到行走需工作人員攙扶，下舞台時步履蹣跚，健康狀況令人憂心。

出身演員訓練班的萬梓良，早年於亞視出道，憑《他來自江湖》走紅，之後與王晶合作《青蛙王子》，並與劉德華合演《英雄好漢》、《江湖情》等經典作品，「江湖大哥」形象深植人心。

萬梓良雖然常在大銀幕扮演大哥，私底下卻毫無江湖氣。（翻攝自微博）

然而戲裡霸氣十足，戲外卻展現極大反差。王晶爆料，萬梓良曾與真正的江湖人物握手時，沒有尊稱對方一聲「哥」，結果當場被對方的小弟教訓一頓。銀幕上的大哥風範與現實中的直率性格形成強烈對比，也讓外界更加感嘆歲月與人生際遇的變化。

