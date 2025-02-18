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琳妲衰當小三曝內幕！利菁禁尪玩社群軟體：眼裡只能有我

利菁禁止老公有任何社群軟體。（東森超視提供）利菁禁止老公有任何社群軟體。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、利菁主持東森超視綜藝節目《后宮歐買尬》，今（18）日晚間九點將播出最新一集「抓軌特攻隊」，邀請八點檔女星璟宣、啦啦隊女神琳妲、王嫚萱（湘瑩）、趙正平、小優，分享慘痛的被劈腿經驗，以及各種抓包小三、小王的獨門絕招。

節目中，眾人熱烈討論如何善用社群軟體揪出軌跡，沒想到主持人利菁竟語出驚人：「我不准我的老公有任何社群軟體，甚至連通訊軟體都會先過濾！手機也不准鎖屏，他的婚姻生活只能有我！」霸氣宣言引發現場一片驚呼。

啦啦隊女神琳妲在節目中分享被高中同學背叛，慘淪小三的悲慘遭遇。（東森超視提供）啦啦隊女神琳妲在節目中分享被高中同學背叛，慘淪小三的悲慘遭遇。（東森超視提供）

琳妲也分享被男友劈腿的慘痛經驗，她表示自己經常在男友家垃圾桶裡發現卸妝棉，或是男友總是提醒她某天不要來找他，因為親姐姐要來借住。這些蛛絲馬跡讓琳妲心生懷疑，於是她偷偷查看男友的社群網站活動紀錄，驚覺男友總是對同一位女生按讚、留言，點開一看，才發現對方竟然是自己的高中同學！更令人震驚的是，該名小三還嗆聲說，她和琳妲的男友早已在一起長達五、六年，原來琳妲自己才是小三。

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