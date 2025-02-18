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娛樂 最新消息

王大陸涉妨害兵役被逮 過去常見以精神病病歷躲兵役

〔記者邱俊福／台北報導〕知名男星王大陸涉妨害兵役案件被逮，傳是欲以偽造內科病歷方式逃兵役，但警方眼中，過去最常見的是以偽造精神方面疾病的病歷，遂行逃兵役；刑事局多年前便破獲過一宗涉妨害兵役案，主嫌就是因本身常到公立醫院看診，熟知如何通過憂鬱症的鑑定表，對外教導役男如何取得憂鬱症病歷，以達到免役。

男星王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，檢警今早前往其台北市住處搜索，不排除有其他疑犯涉案。（記者陸運鋒攝）男星王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，檢警今早前往其台北市住處搜索，不排除有其他疑犯涉案。（記者陸運鋒攝）

警方表示，精神相關疾病因只要讓醫生感覺本身心情低潮，常有尋短念頭等等，一般精神科醫生通常不會太嚴格去判定，因倘若誤判，便有可能造成無法彌補的憾事。

不法集團在熟知如何通過精神鑑定表等操作後，便會對外宣傳跟醫生熟識，可協助取得相關精神病的鑑定，讓其免服兵役，因此這類集團不一定有勾串醫生。

過去，刑事局偵破過一宗涉妨害兵役案件，該主嫌因常去某公立醫院給一名精神科醫生看診，對於如何通過這名醫師的精神鑑定，非常有經驗，便以2、30萬元價格，對外宣稱跟該醫師熟識，可傳授如何取得嚴重憂鬱症的相關精神病病歷，躲避服兵役。

警方據報一度懷疑該醫師也涉案，但經長期監控，才發現該名醫師根本不知道被利用，之後進行搜索查緝，逮捕該主嫌與多名役男送辦。

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