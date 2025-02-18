孩子發燒前夫失聯4天…Makiyo斷14個月婚姻 吐露關鍵原因

〔記者林欣穎／台北報導〕Makiyo、楊佩潔、林佳儀和張宇近期錄製TVBS《女人我最大》，分享簽字離婚的心路歷程。Makiyo透露婚前憧憬動漫《櫻桃小丸子》的和諧家庭，但前夫對親子關係的疏離，甚至在孩子發燒時失聯4天，讓Makiyo對這段婚姻失去希望。



Makiyo在節目中回憶在母親過世後，她封閉了自己，前夫適時出現，交往時隨傳隨到，甚至可以等她8小時，彌補她內心空缺。

Makiyo分享離婚心聲。（TVBS提供）

交往1個月後，前夫用壁咚她的方式求婚，霸氣說：「我們沒有時間了。」為了肚中孩子，Makiyo點頭同意。不料婚後前夫大轉變，Makiyo說：「換我常要等他8小時。」此外，前夫怕麻煩，將新生兒交由南部媽媽照顧，Makiyo難忍思念之情，和前夫商量帶回孩子，卻得到「妳不要指望我會幫忙照顧」的回應。

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後來一次小孩發燒，前夫卻失聯4天，堅定Makiyo離婚的想法。2人婚姻僅維持14個月，但她確信決定是正確的，「我離婚後變得更自由」。

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