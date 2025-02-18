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娛樂 最新消息

（獨家）王大陸涉妨害兵役、偽造文書 刑事局幹員今早前往住處拘提

〔記者陸運鋒、邱俊福、姚岳宏／台北報導〕新北地檢署偵辦一起妨害兵役、偽造文書案件，今天早上指揮刑事警察局、永和警分局發動搜索，前往台北市大安區拘提涉案男星王大陸，並查扣相關證物，目前王已由刑事局幹員帶回偵辦，不排除有其他疑犯涉案。

男星王大陸因涉妨害兵役、偽造文書被刑事局幹員帶回時，頭戴鴨舌帽、黑色口罩。（記者陸運鋒攝）男星王大陸因涉妨害兵役、偽造文書被刑事局幹員帶回時，頭戴鴨舌帽、黑色口罩。（記者陸運鋒攝）

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據了解，刑事局幹員今天早上8時許持搜索票、拘票，前往王大陸位在台北市大安區復興南路一段住處按門鈴，王應門後相當驚訝，警方對其說明案由後執行搜索，整個過程約1個多小時，而王被帶上偵防車時，見到本報記者拍攝相當狐疑、不發一語。

據悉，由於案件目前尚在製作警詢筆錄，警方稍晚會將王大陸移送偵辦，案由將由新北地檢署說明。

男星王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，檢警今早前往其台北市住處搜索，不排除有其他疑犯涉案。（記者陸運鋒攝）男星王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，檢警今早前往其台北市住處搜索，不排除有其他疑犯涉案。（記者陸運鋒攝）

今年33歲的王大陸在2015年時演出電影《我的少女時代》男主角「徐太宇」爆紅，而他曾經在韓國音樂盛會致詞時，說出滿滿的「大平台！」躍上各大媒體版面，而這幾年王大陸的演藝重心則放在中國。

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