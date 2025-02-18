晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯建銘喊大罷免一定成功 名嘴張宇韶：他是不老鬥士

張韶宇主持網路節目《政治狠狠問》專訪柯建銘（左）。（翻攝自張韶宇臉書）張韶宇主持網路節目《政治狠狠問》專訪柯建銘（左）。（翻攝自張韶宇臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕全台大罷免行動持續升溫，立法院民進黨團總召柯建銘17日表示，大罷免程序推演將進入尾聲，態勢會越來越明朗，好酒沉甕底，民意先行、大勢底定，從歷史角度來看，大罷免一定大成功。

柯建銘也說，藍白要把台灣送給中國，法案更是「made in China」，人民的生命、財產、國家會不見，民進黨捍衛台灣主體意識和主權價值，人民怎麼選擇非常清楚。

相關新聞：罷免惡質立委    名嘴張宇韶點名王鴻薇

政治評論員、電視名嘴張宇韶昨感動透過臉書曬出與柯建銘同框說：「他是柯建銘，是我很敬佩的前輩，不僅是永遠的總召更是不老的鬥士，台灣30多年來的政治發展，他無所不知也無役不與！」

相關新聞：批藍白要把台灣送給「阿共仔」 柯建銘：大罷免一定大成功

張宇韶推崇柯建銘為了台灣目前的政治僵局與危機，義無反顧高舉大罷免的旗幟，懷著「勇者無懼，仁者無敵」的情懷為民主政治盡心力，「這是我們所佩服的。」

 相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中