柯建銘喊大罷免一定成功 名嘴張宇韶：他是不老鬥士

張韶宇主持網路節目《政治狠狠問》專訪柯建銘（左）。（翻攝自張韶宇臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕全台大罷免行動持續升溫，立法院民進黨團總召柯建銘17日表示，大罷免程序推演將進入尾聲，態勢會越來越明朗，好酒沉甕底，民意先行、大勢底定，從歷史角度來看，大罷免一定大成功。

柯建銘也說，藍白要把台灣送給中國，法案更是「made in China」，人民的生命、財產、國家會不見，民進黨捍衛台灣主體意識和主權價值，人民怎麼選擇非常清楚。

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政治評論員、電視名嘴張宇韶昨感動透過臉書曬出與柯建銘同框說：「他是柯建銘，是我很敬佩的前輩，不僅是永遠的總召更是不老的鬥士，台灣30多年來的政治發展，他無所不知也無役不與！」

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張宇韶推崇柯建銘為了台灣目前的政治僵局與危機，義無反顧高舉大罷免的旗幟，懷著「勇者無懼，仁者無敵」的情懷為民主政治盡心力，「這是我們所佩服的。」



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