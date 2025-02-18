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「5年摯愛」僵硬離世！ 鍾承翰親手安葬送別：哭了很久

《火車來去》忠犬「哈魯」為了主人花了12年等待。（華視、公視台語台提供）《火車來去》忠犬「哈魯」為了主人花了12年等待。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕華視、公視台語台《火車來去》收視表現極佳，伊正劇中離開家鄉多年，透過女兒張育綺撰寫的文章，得知忠犬「哈魯」生病的消息，便在下著滂沱大雨的夜裡，回到田南小鎮。他本想悄悄離去，卻不慎被梁家榕、吳鈴山撞見，闊別多年不見卻無法留下的伊正，答應梁家榕一定會再回來。

伊正在《火車來去》於滂沱大雨的夜裡，回到田南小鎮。（華視、公視台語台提供）伊正在《火車來去》於滂沱大雨的夜裡，回到田南小鎮。（華視、公視台語台提供）

該橋段播出後，引起網友討論與不捨，認為忠犬「哈魯」於田南車站等主人20年，忠誠與堅持讓觀眾為之動容。戲外，演員們也分享了與寵物的深厚羈絆，回憶起陪伴與離別的珍貴時光。石知田透露，他在清明掃墓時撿到一隻貓，因緣際會收養後才發現牠患有先天性癲癇，需長期服藥控制，除了每天固定餵藥外，還需要時常留意環境變化，避免影響貓咪病情。石知田感慨地說：「牠對我的依賴讓我覺得，自己不是撿到貓，而是撿到了一個需要照顧的家人。」每當發作後，貓咪總會虛弱地依偎在他身邊，發出「咕嚕咕嚕」的聲⾳彷彿是在尋求安慰，也讓石知田更加珍惜彼此的陪伴。

石知田演出《火車來去》。（華視、公視台語台提供）石知田演出《火車來去》。（華視、公視台語台提供）

許孟哲感慨，過去曾養過多隻寵物，每一次的送別都讓他無比心痛與不捨，「我一直覺得，牠們不是害怕離開，而是不想讓我們難過。」他特別提到，動物臨終時，往往會試圖躲藏，彷彿不想讓主人看到自己的最後一刻，這份無聲的溫柔告別，更讓人倍感心疼。對許孟哲而言，寵物不只是家人，更是生命中無法取代的存在。

雖然一直很喜歡狗，但因各種原因未能飼養的鍾承翰回憶道：「阿發是我第一隻真正養的寵物。」這隻陪伴他五年的天竺鼠，晚年因下顎關節脫臼無法正常進食，他細心照料，每天以針筒餵食流質食物，並多次帶牠看獸醫，卻仍無法改善病況。某天醒來，他發現阿發已僵硬離世，最後親手將牠安葬。鍾承翰嘆：「牠走的時候，我真的哭了很久，甚至打電話給太太，兩個人邊講邊哭。」

鍾承翰演出《火車來去》。（華視、公視台語台提供）鍾承翰演出《火車來去》。（華視、公視台語台提供）

在《火車來去》中，鍾承翰飾演的武雄返鄉時貼心準備禮物，戲外的他也有帶禮的習慣，喜歡挑選當地特色紀念品，如富士山的紀念品或象徵吉祥的御守，鍾承翰表示：「這些不只是禮物，更是一種祝福，家人朋友都會記住。」

梁家榕更是感慨道：「有些事情現在不做，以後可能會後悔，能陪伴家人、完成心願，才是最珍貴的禮物。」她也曾與其他家人們一起為九十多歲的奶奶實現郵輪旅行的願望，雖然奶奶三年後離世，但家人無憾，因為陪她度過了美好時光。石知田則偏好實用性禮物，會挑選對方適合卻不會自己買的東西，不過，他曾收到一份特別的驚喜，讓自己難以忘懷。某次錄綜藝節目時，初次騎馬的經歷讓石知田深受觸動，沒想到藝人鍾欣凌注意到了他的反應，便特地準備了一個馬蹄鐵送他。石知田笑說：「這雖然不是實用的物品，但它承載了一份心意和回憶，我一直珍藏著。」不論送禮或收禮，都展現了對人情與回憶的珍視，這些小小的心意也成為了生命中的溫暖印記。

即將於2月23日播出的《火車來去》第七集，里長辦公室外大排長龍，鎮民們爭相登記成為臨時演員，武雄則在廣場指導刀劍功夫，進財、萬金的精湛對決更是引來陣陣驚呼。然而，電影開鏡卻狀況不斷，吉時將過，主角遲遲未現身，是意外耽擱，還是另有隱情？當紅女星玉霞終於抵達，卻從踏進鎮上那刻起便不斷挑剔，嫌棄場地、抱怨住宿，甚至對工作人員發脾氣，這場拍攝真的能順利進行嗎？《火車來去》每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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