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娛樂 音樂

「真人版AI」愛女現身搶盡鋒頭！想喊蔡詩萍「岳父」先學這招

〔記者陳慧玲／台北報導〕台北市文化局長、作家蔡詩萍和前主播林書煒的女兒蔡中泠外型亮眼充滿仙氣，常被網友稱為「最正星二代」及「真人版AI」，她不但人美，還讀日本早稻田大學，不少男粉絲爭相想喊蔡詩萍「岳父」，不過最好先學會一個嘴甜招數。

蔡詩萍（右）上電台接受老婆林書煒訪問，暢談新書。（POP Radio提供）蔡詩萍（右）上電台接受老婆林書煒訪問，暢談新書。（POP Radio提供）

蔡詩萍近日推出新書《我還在跑，沒時間變老》，自述投入馬拉松賽道的人生體悟，他上電台接受POP Radio《POP最正點》主持人，也是他的愛妻林書煒專訪，林書煒爆料，以前兩人戀愛時，蔡詩萍也常常在跑步，「常常談著（戀愛）人就不見了！不是去跑步，就是一個人在看書。」蔡詩萍趕緊哄老婆，嘴甜表示：「跑步是為了要能追得上妳！」

日前在台北國際書展上，蔡詩萍舉行新書座談，女兒蔡中泠趁著學校春假，出席活動力挺老爸，意外成為驚喜焦點，蔡中泠也親眼見證爸爸新書座談會湧入滿滿的讀者和跑友，面對讀者要求簽名、拍照，她也落落大方配合，蔡詩萍對於女兒能參加他的新書會非常感動，幽默說：「在女兒心中的地位終於可以提升一點！」

蔡詩萍（右）很開心愛女蔡中泠出席他的新書座談會。（POP Radio提供）蔡詩萍（右）很開心愛女蔡中泠出席他的新書座談會。（POP Radio提供）

另外談到蔡詩萍對於跑馬拉松的熱衷，林書煒坦言「起初很懷疑」，更直言一度懷疑老公是不是藏有「秘密情人」，因為假日起床時發現老公不見了，難免曾懷疑老公「是不是真的去跑馬拉松？」

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