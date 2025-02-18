羅人友拍戲「每拍一次縮小一次」！李世榮起生理反應超糗

〔記者鍾志均／綜合報導〕羅人友、李世榮主演浪漫愛情劇《加州汽車旅館》上週末播畢，兩人經歷人生波折後，成功治癒彼此，延續浪漫故事，令觀眾倍感溫馨。

羅人友（左）、李世榮合作《加州汽車旅館》培養出好感情。（friDay影音提供）

羅人友在戲中年輕時是120公斤的大胖子，為造型維持特殊化妝，透露吃飯、走路都不方便，李世榮附和說：「就算室外氣溫已經零下了，他的臉上還是一直流汗。」流露出憐惜之情。

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被問特殊化妝是否影響演戲時，羅人友玩心大起說「畫面上看起來（體型）比較大，但每次拍完就會縮小一點」，讓李世榮愣住以為在說身高，後來才發現在講體型，反應笑翻眾人。

羅人友在戲中靠特殊化妝變身120公斤大胖子。（friDay影音提供）

李世榮分享拍某場悲傷戲時，一直聽到肚子「咕嚕咕嚕」消化聲，原本打算等聲音停了再演，卻見到攝影師們全在憋笑，讓她尷尬笑說：「根本是我29年演技生涯的最大危機。」《加州汽車旅館》在friDay影音上架。

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