晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

羅人友拍戲「每拍一次縮小一次」！李世榮起生理反應超糗

〔記者鍾志均／綜合報導〕羅人友、李世榮主演浪漫愛情劇《加州汽車旅館》上週末播畢，兩人經歷人生波折後，成功治癒彼此，延續浪漫故事，令觀眾倍感溫馨。

羅人友（左）、李世榮合作《加州汽車旅館》培養出好感情。（friDay影音提供）羅人友（左）、李世榮合作《加州汽車旅館》培養出好感情。（friDay影音提供）

羅人友在戲中年輕時是120公斤的大胖子，為造型維持特殊化妝，透露吃飯、走路都不方便，李世榮附和說：「就算室外氣溫已經零下了，他的臉上還是一直流汗。」流露出憐惜之情。

被問特殊化妝是否影響演戲時，羅人友玩心大起說「畫面上看起來（體型）比較大，但每次拍完就會縮小一點」，讓李世榮愣住以為在說身高，後來才發現在講體型，反應笑翻眾人。

羅人友在戲中靠特殊化妝變身120公斤大胖子。（friDay影音提供）羅人友在戲中靠特殊化妝變身120公斤大胖子。（friDay影音提供）

李世榮分享拍某場悲傷戲時，一直聽到肚子「咕嚕咕嚕」消化聲，原本打算等聲音停了再演，卻見到攝影師們全在憋笑，讓她尷尬笑說：「根本是我29年演技生涯的最大危機。」《加州汽車旅館》在friDay影音上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中