小薰認了「沒結婚衝動」 怨鄭人碩「1天2次怪癖」：我很累

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小薰」黃瀞怡今（17日）與林俊逸、林逸欣、呂紹齊、安吉出席全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》記者會，分享彩排花絮。情人節剛過，小薰透露當天沒和男友鄭人碩一起過節，反而是到教會和朋友相聚，兩人交往5年，她稱已是老夫老妻相楚狀態，不太會特地過節日，至於何時會有好消息？她則表示，尚無結婚的衝動，且雙方家人也都很包容，不會特別催婚。

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

小薰談到，男友鄭人碩不注重儀式感，不會準備驚喜，認為最大的驚喜就是把三餐煮好，「碗我洗，分工合作，很棒。」誇讚鄭人碩煮的菜色都很豐盛，笑虧他不僅很愛煮飯，還很喜歡去買菜，她語帶崩潰說：「他每天都去買菜，我不知道他為什麼要一直去買菜，一天去2次菜市場，早市、黃昏市場，我想說是有誰要來吃嗎？也沒有，他就喜歡去看菜價跟肉價。」且家裡的冰箱及冰櫃都塞滿了食材。

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「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

小薰曾愛相隨，跟著男友逛菜市場，她直言：「我生氣。」她爆料鄭人碩有個習慣，「他的樂趣是逛菜市場，一定要從頭走到尾，每一攤都問價錢逛過一遍，最後再決定要在哪一個攤購買。他喜歡比價，但不會殺價。」她忍不住抱怨：「好了就好了，我好累喔！」但鄭人碩仍堅持繼續走，還要她幫忙提菜、提肉。

同樣熱愛買菜、煮菜的林俊逸，對於鄭人碩愛逛菜市場的舉動感同身受，他也招認，家裡的冰箱也和鄭人碩一樣是滿的，笑說很容易在菜市場失心瘋，小薰打趣說：「你可以跟他去，我不要了。」

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

談起結婚計畫，小薰認為，結婚需要衝動，「我們兩人現在太忙了，現在的行程已經排到10月，還沒這個衝動，可能還是需要一點儀式感吧！」是否想要盛大的求婚？她連忙喊：「不要、不要！我怕尷尬，怕還沒想清楚，他還在那跪著，要幹嘛？還是需要一種衝動，太久會少了火花。如果他真的要求婚，可能會是在吃飯的時候。」

小薰坦言，不想在人多的地方被求婚，希望只有她和男友，或是有家人或好友在場，「核心的親人在場，這樣就夠了，人多我真的會尷尬。」倘若鄭人碩現在求婚，是否會答應？小薰說：「看我的心情耶！就跟接《腦內失控的iTunes》一樣，我突然間覺得我可以，可是一接…我後悔了，有時候不要讓我想得太清楚，人生就是這樣。」

小薰認為，在最混亂、最嗨的時候被求婚，她可能就會一口答應，像是跨年，至於在菜市場求婚是否可行？她笑喊：「在菜市場我會火大，一定不會答應，我絕對不會答應！真的不要。」若提前發現男友要求婚，她可能就會覺得很好笑，「要看他聰不聰明，如果太笨的話，我就會直接說『好啦，不要再用了啦，我知道了。』我在他面前不會演。」

小薰也說，她和鄭人碩沒討論過婚事，「我們各自的家人都很熟，不會想催婚，他們知道我們滿忙的，長輩對我們滿包容的，會認為我們如果有想清楚的話，我們就會給他們答案，但如果我們還想拚事業的話，就先不吵我們。」我們有回山上拜年，他的家人是年後才會來的樣子。

「小薰」黃瀞怡、林逸欣（記者王文麟攝）

小薰首次接舞台劇，就挑戰音樂劇，原以為只要唱歌、跳舞，沒想到竟還要彈鋼琴，展現「五手聯彈」，讓壓力山大，第一次見編導謝念祖、拿到劇本及10頁琴譜後，立刻萌生辭演念頭，甚至心想：「我瘋了吧？確定要演嗎？還是算了？」她久未練琴，現在每天練2小時，也曾半夜傳訊向音樂才女林逸欣求救。安吉飾演女主角的閨密，將在劇中挑戰歌舞、展現活潑可愛的魅力。

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