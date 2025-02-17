晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小薰認了「沒結婚衝動」 怨鄭人碩「1天2次怪癖」：我很累

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小薰」黃瀞怡今（17日）與林俊逸、林逸欣、呂紹齊、安吉出席全民大劇團音樂劇《腦內失控的iTunes》記者會，分享彩排花絮。情人節剛過，小薰透露當天沒和男友鄭人碩一起過節，反而是到教會和朋友相聚，兩人交往5年，她稱已是老夫老妻相楚狀態，不太會特地過節日，至於何時會有好消息？她則表示，尚無結婚的衝動，且雙方家人也都很包容，不會特別催婚。

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

小薰談到，男友鄭人碩不注重儀式感，不會準備驚喜，認為最大的驚喜就是把三餐煮好，「碗我洗，分工合作，很棒。」誇讚鄭人碩煮的菜色都很豐盛，笑虧他不僅很愛煮飯，還很喜歡去買菜，她語帶崩潰說：「他每天都去買菜，我不知道他為什麼要一直去買菜，一天去2次菜市場，早市、黃昏市場，我想說是有誰要來吃嗎？也沒有，他就喜歡去看菜價跟肉價。」且家裡的冰箱及冰櫃都塞滿了食材。

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

小薰曾愛相隨，跟著男友逛菜市場，她直言：「我生氣。」她爆料鄭人碩有個習慣，「他的樂趣是逛菜市場，一定要從頭走到尾，每一攤都問價錢逛過一遍，最後再決定要在哪一個攤購買。他喜歡比價，但不會殺價。」她忍不住抱怨：「好了就好了，我好累喔！」但鄭人碩仍堅持繼續走，還要她幫忙提菜、提肉。

同樣熱愛買菜、煮菜的林俊逸，對於鄭人碩愛逛菜市場的舉動感同身受，他也招認，家裡的冰箱也和鄭人碩一樣是滿的，笑說很容易在菜市場失心瘋，小薰打趣說：「你可以跟他去，我不要了。」

「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）「小薰」黃瀞怡（記者王文麟攝）

談起結婚計畫，小薰認為，結婚需要衝動，「我們兩人現在太忙了，現在的行程已經排到10月，還沒這個衝動，可能還是需要一點儀式感吧！」是否想要盛大的求婚？她連忙喊：「不要、不要！我怕尷尬，怕還沒想清楚，他還在那跪著，要幹嘛？還是需要一種衝動，太久會少了火花。如果他真的要求婚，可能會是在吃飯的時候。」

小薰坦言，不想在人多的地方被求婚，希望只有她和男友，或是有家人或好友在場，「核心的親人在場，這樣就夠了，人多我真的會尷尬。」倘若鄭人碩現在求婚，是否會答應？小薰說：「看我的心情耶！就跟接《腦內失控的iTunes》一樣，我突然間覺得我可以，可是一接…我後悔了，有時候不要讓我想得太清楚，人生就是這樣。」

小薰認為，在最混亂、最嗨的時候被求婚，她可能就會一口答應，像是跨年，至於在菜市場求婚是否可行？她笑喊：「在菜市場我會火大，一定不會答應，我絕對不會答應！真的不要。」若提前發現男友要求婚，她可能就會覺得很好笑，「要看他聰不聰明，如果太笨的話，我就會直接說『好啦，不要再用了啦，我知道了。』我在他面前不會演。」

小薰也說，她和鄭人碩沒討論過婚事，「我們各自的家人都很熟，不會想催婚，他們知道我們滿忙的，長輩對我們滿包容的，會認為我們如果有想清楚的話，我們就會給他們答案，但如果我們還想拚事業的話，就先不吵我們。」我們有回山上拜年，他的家人是年後才會來的樣子。

「小薰」黃瀞怡、林逸欣（記者王文麟攝）「小薰」黃瀞怡、林逸欣（記者王文麟攝）

小薰首次接舞台劇，就挑戰音樂劇，原以為只要唱歌、跳舞，沒想到竟還要彈鋼琴，展現「五手聯彈」，讓壓力山大，第一次見編導謝念祖、拿到劇本及10頁琴譜後，立刻萌生辭演念頭，甚至心想：「我瘋了吧？確定要演嗎？還是算了？」她久未練琴，現在每天練2小時，也曾半夜傳訊向音樂才女林逸欣求救。安吉飾演女主角的閨密，將在劇中挑戰歌舞、展現活潑可愛的魅力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中