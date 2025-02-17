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娛樂 最新消息

黃鐙輝淪為「社會邊緣人」！樂團女主唱等不到的嫁妝好感傷

黃鐙輝（右）在《神岡》MV裡是個社會邊緣人。（笨道策展有限公司提供）黃鐙輝（右）在《神岡》MV裡是個社會邊緣人。（笨道策展有限公司提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕黃鐙輝助陣樂團「Tickle Tickle癢癢」拍攝新歌MV，成為MV裡最大彩蛋。

「Tickle Tickle癢癢」將展開北中南巡演。（笨道策展有限公司提供）「Tickle Tickle癢癢」將展開北中南巡演。（笨道策展有限公司提供）

「Tickle Tickle癢癢」推出新歌《神岡》，這也是他們3月將推出的首張專輯《成人料理亭》的前導單曲，主唱Ready將兒時回憶與鄉愁融入歌詞，唱出離鄉遊子的無奈與矛盾。

Ready難忘關於父親和她的一段故事，「以前家裡客廳擺了一個大瓷瓶，跟當時（國小）的我一樣高，爸爸每天回家都會隨手把口袋的零錢丟進去，一日一日累積，他說那是要給我的嫁妝，等它滿了，我也差不多要嫁了。大學畢業不久後，爸爸離世，雖然瓷瓶不會滿了，但每次回家看到，就會想起他沉默的愛。」

黃鐙輝吃著愛心便當。（笨道策展有限公司提供）黃鐙輝吃著愛心便當。（笨道策展有限公司提供）

為了呼應歌曲，《神岡》MV特地到主唱Ready的家鄉台中神岡取景，描繪了遊子返家的複雜心情。黃鐙輝飾演社會邊緣人，在片尾吃著女主角返鄉帶回來的媽媽愛心便當，為在街頭度過農曆年節的他帶來滿滿的溫暖。

除了推出新歌MV，「Tickle Tickle癢癢」3月將展開北、中、南3場《成人料理亭》發片巡演，3月15日於台南TCRC Livehouse、3月16日在台中 Legacy chako、3月22日則在台北野地方舉辦，並找來夕陽武士、OBSESS（不插電編制）、知更 John Stoniae擔任開場嘉賓。

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