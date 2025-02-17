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《艾諾拉》25歲「脫衣舞孃」封后！3月登平台複習動人演出

麥琪麥迪遜在《艾諾拉》演出一名性工作者。（CATCHPLAY提供）麥琪麥迪遜在《艾諾拉》演出一名性工作者。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕在電影《艾諾拉》演出性工作者的25歲女星麥琪麥迪遜，本次在第78屆英國電影學院獎擊敗前輩強敵黛咪摩兒，順利拿下最佳女主角，複雜多變又真實動人的演技脫穎而出，該片將於3月登平台放映，影迷可重溫她的精彩演出。

麥琪麥迪遜擊敗黛咪摩兒，拿下英國奧斯卡影后。（CATCHPLAY提供）麥琪麥迪遜擊敗黛咪摩兒，拿下英國奧斯卡影后。（CATCHPLAY提供）

麥琪麥迪遜上台領獎時，特別感謝支持她演戲的母親以及在片中詮釋性工作者，她說：「我想感謝我的母親，是她開車載我去參加上百場試鏡，幫我錄試鏡影片，還陪我練習台詞，她是我最愛的對戲夥伴，我愛你，媽咪。我也想向性工作者們致意，我想說，我關注並理解你們，你們值得被尊重並享有人性尊嚴。我一直都會是你們的朋友和盟友，也希望大家能一起支持你們。」

美國獨立製片名導西恩貝克擅長描繪社會底層小人物的故事，這次《艾諾拉》以紐約脫衣舞孃為主角，麥琪麥迪遜為了忠實呈現性工作者的樣貌，時常跑到脫衣舞俱樂部熟悉環境。

他說：「像是她們在置物間都在聊什麼，午休的時候帶什麼樣的食物當中餐，這些每天工作的日常細節，都對我進入角色很有幫助。」也因為這些細膩的觀察與準備，讓她在拍攝時能夠深入角色，甚至即興發揮，展現超強臨場反應。

麥琪麥迪遜透露：「有一場戲完全是即興拍攝，劇組在一間真實營業的俱樂部取景，四周充滿舞者與顧客，音樂震耳欲聾，我戴著無線麥克風，隨意跟人交談聊天，攝影機則近距離跟拍。」讓畫面充滿隨性與真實感。

《艾諾拉》3月5日將於CATCHPLAY+上架。

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