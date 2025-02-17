《臨演人生》重返家鄉高雄首映！導演嗨喊：像參加婚禮

導演伍心瑜（右）與女主角孟婕同是高雄人，北漂的兩人返鄉參與首映會。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕新銳導演伍心瑜首部紀錄長片《臨演人生》聚焦「臨時演員」的故事，昨（16）回家鄉高雄舉辦首映，與同為高雄人的被攝者孟婕返鄉出席活動；伍心瑜有感而發說：「感謝大家前來欣賞電影，如同參加一場我的婚禮。」

《臨演人生》記錄臨時演員的努力與掙扎，讓孟婕的家人第一次在大銀幕上真正看見她在外打拚的模樣與心路歷程。孟婕感受到「少小離家老大回」的心境：「高雄變得既陌生又熟悉，熟悉的是家人依舊充滿愛與支持，陌生的是城市變得更繁榮了，但唯一不變的還是高雄的熱！」

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《臨演人生》高雄首映會，親朋好友齊聚一堂到場力挺。（牽猴子提供）

孟婕說，家人從最初的不理解、不支持，到如今全力相挺，轉變讓她深受感動：「我爸平常話不多，但曾問我：『妳現在真的很快樂嗎？』得到肯定的答案後，他開始默默關注我的動態與作品；我媽則像是我的翻版，雖然擔心，卻也理解，總是叮囑我要讓家人知道自己的狀況。」

導演伍心瑜表示，最初不理解為何極可能徒勞無功的臨時演員，仍吸引許多人義無反顧地投入其中；隨著深入了解，她發現驅使他們前行的是對表演的熱愛與渴望。

伍心瑜回憶，憂心忡忡的父親雖然不懂拍片，仍力挺：「需要多少人來捧場？我來找！」母親則說：「當初她選擇這條路，我們知道會辛苦，雖然擔心但也明白無法阻擋。現在終於有作品上映，作為媽媽，只能祝福她一切順利。」

《臨演人生》由伍心瑜耗時7年完成，記錄當代三位不同背景的臨時演員，對照出台灣、中國兩地近年來影視產業的現象，電影將於2月28日在台上映。

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