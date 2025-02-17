楊銘威「離婚掛嘴邊」 方志友認「走心」嗆尪：再講就成真

方志友（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友去年摔傷導致腳板骨裂，今（17日）康復後首露面，出席髮品記者會，透露下週要飛香港拍戲，老公楊銘威將面臨1打2育兒，苦笑說：「可能我回來會爆炸，因為他是個沒原則的爸爸。」

方志友久違穿上高跟鞋，笑說還是有點害怕，「很擔心又斷一次，太久沒有凹到，想趕快換回平底鞋。」對於腳傷，她說：「現在還是不能負重跟跳，醫生建議可以騎腳踏車。」也因修養期間不能做高強度運動，她不禁自嘲：「肉都鬆了！」

請繼續往下閱讀...

方志友（記者潘少棠攝）

方志友將赴香港拍戲，預計待2星期，兒子、女兒會給老公楊銘威照顧，笑說自己很開心，對老公的放任式教育沒太多意見，像是功課方面，她說楊銘威只會確認有沒有寫完，不會管寫得對不對，「我後來發現，其實就是要讓他錯，不用幫他們訂正，到學校被改他們才會記得。」她稱自己較在意小孩飲食及睡眠。

方志友、楊銘威（資料照）

談及西洋情人節，方志友指楊銘威沒有任何表示，兩人原先計畫去近期很紅的南機場夜市吃東西，沒想到當天竟忘了兒子晚上要去上巴西柔術課，「最後上完課，陪小孩睡覺我們也睡著，就那樣過了，就變成日常。」

方志友和楊銘威結婚近10年，夫妻日前上節目，不僅互相吐槽，還提出希望對方改進的缺點，方志友希望老公的話不要說太快，常在孩子面前動不動把離婚掛嘴邊，她今受訪表示，楊銘威總在喝醉後說狂語，也會放話要離婚，然而她會不甘示弱回嗆：「再講就成真！」

方志友坦言，一開始聽到離婚2字會走心，後來發現這是老公的玩笑話，「在他詞彙裡面，不是什麼當真的事情，因為他講話就是這麼不正經。」後來她練就了「左耳進、右耳出」，強調兩人現在的感情非常好，「我有跟他說，這是很嚴重的事情，不要輕易說出口。」

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法