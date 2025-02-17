《分手擂台》再爆紅！陽帆女兒鬆口曝父復出意願 認有陰影「去錄影現場被嚇到」

〔記者李紹綾／台北報導〕陽帆、沈玉琳2006年主持的節目《分手擂台》，因劇情荒謬、台詞爆笑、灑狗血的爭吵場面，不僅引起討論，還創下亮眼收視。陽帆的女兒安吉今（17日）出席音樂劇《腦內失控的iTunes》記者會，自曝曾到錄影現場，被激烈爭吵的場景嚇到，還留有陰影。

安吉昨為父親陽帆慶生，特別訂了餐廳、準備卡片，她買的生日禮物是音響，原來是因為爸爸在家喜歡在家用平版播放音樂，且放得相當大聲，笑說：「我覺得很刺耳。」希望他可以聽比較好的音質。

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安吉。（記者王文麟攝）

Netflix日前貼出《分手擂台2025》預告，讓不少人期待經典重現，但隨後證實影片純粹是為了新影集宣傳，讓不少網友感到失望。陽帆的女兒安吉表示，以前去過錄影現場1、2次，「他們吵架吵很重，還吵到後台化妝間，我真的嚇死，有一點陰影，我當下看真的很可怕，爸爸不知道我狀況。」

對於近期《分手擂台》再爆紅，安吉笑說，有一直轉發相關貼文給爸爸，也不斷說：「拜託，爸爸你可不可以做。」但爸爸其實搞不清楚狀況，因為都沒在使用社群，她坦言2年前就在求爸爸了，但爸爸淡定回說：「這就是我們的工作，要保持專業，不要太往心裡去。」

至於陽帆有無再主持的意願？安吉說：「我覺得他內心應該很想要吧！我自己也希望，《分手擂台》有一天可以上線。」笑稱爸爸是冷面笑匠，「他很厲害，平常就這樣子，吃飯他也是冷冷的，其實內心是另外一個樣子。」

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