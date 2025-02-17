焦糖哥哥質疑藍營雙北罷免偽造文書 力挺綠委李坤城

民進黨立委李坤城（右圖，資料照）日前表示，有位民眾到服務處陳情，指他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，問他罷免提議人名冊上是否為他本人簽名。（記者謝君臨翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨新北市三重區立委李坤城透露13日有一位民眾跑到他的服務處陳情，稱沒去連署罷免，怎會收到新北市選委會查詢單？李坤城再次提醒三重區的罷免團體，「你們偽造文書、幽靈造冊的事實太明顯。」他與被偽造提議當事人，將赴地檢署提告。

今（17）日上午，「焦糖哥哥」在臉書以「國民黨在雙北罷免集體偽造文書」發文表示，國民黨罷免綠委毫無正當性，所以只能搞偽造文書跟幽靈造冊的小手段，前幾天又被民眾抓到國民黨造假。

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焦糖哥哥引述李坤城向媒體表示，指他自己在市場、街頭走透透，根本就沒有看到有所謂的罷免團體，卻莫名其妙可以送件，這樣有偽造文書之嫌；另外，李坤城也透露陳情的民眾說他並沒有去連署罷免，怎麼會收到新北市選委會的查詢單，不知道為何罷免團體會有他的個人資料。

透過發文，焦糖哥哥呼籲住在雙北的民眾留意，「尤其曾經有國民黨黨籍的，有沒有被國民黨偷偷連署了。」焦糖哥哥最後更公開力挺李坤城。

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