深化台帛邦誼爆口水戰 李正皓、陳揮文互咬

李正皓（左起）、王義川、卓冠廷13日赴我國友邦帛琉訪問，引發政治口水戰。（翻攝自李正皓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨立委王義川、新北市議員陳乃瑜、卓冠廷夫婦與三立新聞台政論節目《新台派上線》主持人李正皓近日前往我國友邦帛琉參訪，一行人與帛琉總統惠恕仁、觀光部長曼尼萊會面，深化台帛邦誼並推動觀光合作，被政治評論員、名嘴陳揮文點名「立委出國，全民買單，合理嗎？」李正皓出面反擊，陳揮文也提出6點回應，李正皓最後直接搗陳揮文臉書留言反擊。

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李正皓在陳揮文發文底下留言表示：「我監督的是抹黑、造謠、不查證的不負責任媒體人。」至今（17）日清晨7時有逾850人按讚，不過陳揮文並未回應李正皓。而李正皓也在個人臉書發文，針對陳揮文回應，他強調：「對付抹黑、不要臉的人，就是殺回去。」

李正皓在陳揮文發文底下留言：「我監督的是抹黑、造謠、不查證的不負責任媒體人。」至今（17）日清晨7時有逾850人按讚（紅圈處）。（翻攝自陳揮文臉書）

陳揮文昨在個人臉書回應外界質疑，他表示，「立委出國，全民買單，合理嗎？」這明顯是疑問句，誰斷章取義，不言自明，強調 幾篇臉書，近日分別對立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲與王義川提出質疑與批判，「易言之，我監督的是藍綠白政客，三立主持人監督的是媒體工作者。」

至於李正皓與部分網友情緒性發言，涉及人身攻擊者，陳揮文強調秉持韓國瑜「愛與包容」原則，他不會計較也不再回應。

陳揮文表示，他不是藍營，相信國民黨也不會認為他是藍的，「早在2023年6月，新北市長侯友宜政大台大連續翻車，我就倡議應該換侯；此外，在朱傅與黑金四大家族領導下，我看不出國民黨有啥希望。」

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