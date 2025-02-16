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「VIXX」KEN翻唱五月天經典！周興哲、IU「全都來了」

KEN在台北CLAPPER STUDIO挑戰一天兩場FAN CONCERT。（ON INN ASIA提供）KEN在台北CLAPPER STUDIO挑戰一天兩場FAN CONCERT。（ON INN ASIA提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團VIXX成員KEN今（16）在台北CLAPPER STUDIO挑戰一天兩場的FAN CONCERT活動，除了帶來新專輯作品，甚至很有誠意翻唱了五月天、周興哲、IU等金曲，和粉絲共度甜蜜時光。

KEN除了演唱了包括新歌《The Wind Blows》、《We Are Forever》等，還驚喜翻唱五月天的《戀愛ING》、周興哲《你，好不好？》、IU《Love poem》等，笑認選歌很煩惱，這些歌都能傳遞他的心意。

KEN在台北CLAPPER STUDIO挑戰一天兩場FAN CONCERT。（ON INN ASIA提供）KEN在台北CLAPPER STUDIO挑戰一天兩場FAN CONCERT。（ON INN ASIA提供）

KEN開場就用中文問候：「我的小星星們（粉絲名），有想我嗎？」，接著以《Gradually》與《Bye My Only Universe》揭開序幕，他嘴甜表示，這些歌曲象徵粉絲如星辰般照亮道路。

今活動豐富有趣，除了獻唱歌曲，KEN還讀出粉絲投稿的感人故事，分享音樂帶給大家力量與安慰，還挑戰多種舞蹈與可愛任務，炒熱現場氣氛，最後又公開帥照，讓粉絲們大飽眼福。

KEN感性說：「台灣對我來說一直是一個值得感謝又溫暖的地方。」透露演出過程雖然不容易，但總是能從大家身上獲得力量；最後他和全場粉絲大合照，結束完美的一天。

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