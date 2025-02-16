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反骨前團員艾瑞絲「3年前慘背黑鍋」 道不同不相為謀

艾瑞絲無奈說出當初離開反骨原因。（翻攝自IG）艾瑞絲無奈說出當初離開反骨原因。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅艾瑞絲曾經是YouTuber「反骨男孩」成員，她在2022年被踢爆代言非法線上博奕引發熱論，近日隨著孫生捲入性騷案，艾瑞絲也趁此機會說出自己當初離開反骨的原因，並在社群平台上無奈說出真相。艾瑞絲表示，離開的原因就是道德觀不合，團隊的做法她無法接受。

艾瑞絲認為先前的工作室在挑選工作方面跟她的想法有出入。（翻攝自IG）艾瑞絲認為先前的工作室在挑選工作方面跟她的想法有出入。（翻攝自IG）

今（16）日艾瑞絲在社群平台曬網友留言截圖，內容提到她過去代言非法線上博奕，艾瑞絲終於能說出實話，她無奈說，當時是由工作室經紀人接洽工作，她自己知道違法肢後，就自主將影片下架、退款給廠，還向工作室表示：不賺黑心錢。艾瑞絲解釋：「藝人簽經紀公司是不能私自接洽廠商的，不會讓藝人有廠商的聯繫方式，一定要（經）過公司，那公司就該幫我篩選什麼該接什麼不該接，我是基於信任他們，他們叫我幾月幾號幾點來拍片，我連拍什麼都不知道就去演出，我還有問經紀人這是合法的嗎？她說是，拍完上片了，觀眾才說那個娛樂城是不合法的」。

艾瑞絲吐苦水說，這種黑心錢她一毛都沒拿，但網友不知實情，就會產生誤會，她更委屈的說，在外面拋頭露面的是她，出了事也是她在坦（扛責任），「公司也沒有很積極要保護我」，之後即因道德觀不合而離開。

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