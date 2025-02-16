蕭敬騰專寵Summer！情人節愛妻秘訣全說了

老蕭到台南後壁擔任一日店長。（雅聞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「老蕭」蕭敬騰今（16）日在台南後壁出席代言活動，擔任一日店長，吸引大批民眾到場參與，艷陽高照的日子，讓民眾的熱情嗨爆，園區內擠得水洩不通，老蕭在現場開心和民眾互動，走到太鼓表演區時特別親切地和表演者們共同演出。

被問到近期大S離世的消息，老蕭表示：「所有人都在我們生命中有很重要的位子，包括大S姐，悲傷的情緒包含家人們我們就默默的讓時間消化，還是要用積極快樂的心情去面對每一天，我相信大S姐也不會希望我們難過，每天都要開心，開心最重要，包含你在乎的一切，珍惜。」

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老蕭（左）到台南後壁擔任一日店長。（雅聞提供）

老蕭連續13年擔任代言人，他說：「很開心能夠為雅聞代言這麼長的時間，也很感謝紀總的提拔，未來我也會持續做好每一份工作。」再被問到平常都如何保養自己，老蕭幽默的說：「到花園散步就是最好的保養！」堪稱最佳代言人。

今天的活動長達兩個小時，被問到特地南下當一日店長的心情，老蕭說：「很興奮，很開心！昨天才剛從溫州回來，就緊接著南下，想到要到嘉義跟台南，就很迫不及待開始看要吃甚麼小吃；我昨晚第一站就馬上去吃當地人氣推薦的牛肉麵，今天一早也很開心的選了很多當地的傳統早餐。」西洋情人節剛過，被問如何和另一半渡過，老蕭甜蜜又大方的表示：「三餐四季每天都是情人節。」

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