《演員請就位3》開播即嗆辣 「誰整過形」蛇精男勇敢站出

「蛇精男」劉梓晨整形時（右）與現在樣貌。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國選秀節目《演員請就位》第3季開播，參賽者陣容一曝光就讓不少人傻眼，不過製作單位也不是吃素的，第一集所有參賽者就被問「誰曾整過型」，對著問題僅「蛇精男」劉梓晨坦然承認，其他人則尷尬坐著。

演員請就位導師群。（翻攝自微博）

網紅「蛇精男」劉梓晨初登場，就帶來《長相思》當中九頭蛇相柳（檀健次 飾演）戰死沙場的經典場面，面對著吳鎮宇、章子怡這樣的前輩，劉梓晨毫不畏懼，大膽且誇張的詮釋了這個場面，導師們臉上似是憋不住笑，更讓看電視的觀眾們好奇問：「他來幹嘛？」

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劉梓晨扮演的相柳中箭時，身體搖搖晃晃還邊念著台詞，吳鎮宇忍不住瞪大眼，章子怡更臨時加考，她遞給劉梓晨一張紙，上頭寫著「你最親的人去世了」，劉梓晨看到紙中內容，尷尬問：「我要即刻表演這個是嗎？」經過一段時間醞釀情緒，劉梓晨仍擠不住半滴眼淚，章子怡也對這段表演冷評：「那叫表演嗎？」

劉梓晨（左）演藝檀健次在《長相思》的經典場面。（翻攝自微博）

自信滿滿的劉梓晨並沒有因此喪氣，更解釋自己的演技屬於「自動演技流派」雖然稱不上表演，但已經努力過了，還求導師們放他一馬。

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