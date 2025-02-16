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娛樂 最新消息

遭控「性侵13歲少女」原告撤告了！ Jay-Z：這是一場勝利

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌天王Jay-Z與天后碧昂絲（Beyoncé）結婚16年，兩人育有3名子女，家庭生活美滿。不料，他去（2024）年遭控訴，2000年與美國歌手吹牛老爹聯手性侵13歲少女，如今案件迎來反轉，自稱是受害者的女子，14日自願撤告。Jay-Z得知消息後，直呼「這是一場勝利」，不捨家人受到傷害。

饒舌天王Jay-Z。（美聯社）饒舌天王Jay-Z。（美聯社）

綜合外媒報導，法院文件顯示，控訴Jay-Z與吹牛老爹性侵的女子自願撤銷案件，並不得再起訴。Jay-Z在得知消息後，隨即透過經紀公司發聲明表示，「這是一場勝利」，並怒批對方，「編造的故事很可笑」、「律師意識到搶錢計畫失敗就一走了之」。

Jay-Z感嘆這起事件對老婆碧昂絲及家人們所造成的創傷，將永遠無法消除。另一方面，在該案件中同樣被撤銷告訴的吹牛老爹，則低調沒有做出回應。

吹牛老爹。（歐新社）吹牛老爹。（歐新社）

回顧事件，吹牛老爹於去年3月因涉嫌從事性販賣被捕，且有多人指控被性侵。其中，一則匿名指控，自己在2000年9月被載去MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）後的after party，隨後就遭到Jay-Z與吹牛老爹聯手性侵，當時Jay-Z駁斥指控，強調不會讓有心人士得逞，唯一擔心的是會影響到老婆碧昂絲及小孩。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

 

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