汪小菲台灣瓊瑤式深情悲痛 回中國甜牽手Mandy饗法餐

（左起）汪小菲現任妻子馬筱梅、汪小菲、張蘭。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，享年48歲。大S過世後，前夫汪小菲趕緊從泰國飛往台灣，並上演多出瓊瑤式深情戲碼，不但要求媒體「多說她（大S）好話」還被拍到在雨中痛哭、下跪，更不惜與自己母親張蘭斷絕關係。在台灣喊完「老婆我好想妳」、「死的人應該是我」之後，情人節前夕汪小菲並未帶著家人，一聲不響趕回中國，原來是情人節已經跟現任妻子馬筱梅約好在高級法國餐廳過情人節。

（左起）張蘭、大S、S媽。（翻攝自臉書）

原本外界以為汪小菲第一時間趕來台灣主要原因就是為了他和大S一雙子女的撫養權及歸屬問題。S家在大S過世之後，已將家人護照及台胞證交給汪小菲，依法將來監護也會轉移給汪小菲。

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S家表達希望身為家人生父的汪小菲能過善待年幼的兩名家人。但汪小菲近日也向台灣法官喊話：你讓孩子回中國有那麼難嗎？汪小菲和張蘭母子兩長期塑造S家不願將家人回到汪小菲身邊，甚至為了達到目的，不斷帶風向，搞到深受喪女之痛的S媽忍不住透過社群宣戰，強硬表示「不信正義換（喚）不回，我要上戰場、給我加油吧！」

網友拍到汪小菲（右）牽著Mandy享受高級法式料理。（翻攝自小紅書）

S媽之所以親自出馬應戰，主要是汪小菲的態度刺激到S媽，且S媽十分擔心汪小菲、張蘭這對母子是否能妥善照顧家人。沒想到S媽才說要上戰場，張蘭跑到日本誇張說要尋找大S死因，汪小菲也突然間拋下尚在台灣的家人，回到北京。

網友拍到汪小菲（右）情人節帶著Mandy享受高級法式料理。（翻攝自小紅書）

情人節當天，汪小菲換上英挺西服，帶著嬌妻「Mandy」馬筱梅到北京平均消費2千人民幣（約新台幣9164元）的高級法式餐廳過情人節，兩人感情甜蜜，甚至十指緊扣。

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