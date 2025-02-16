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木瓜牛奶連鎖店遭爆料用發霉爛木瓜 再傳執行長過世？

木瓜牛奶連鎖店遭爆料使用腐爛、發霉食材之後，又爆出執行長死亡。（翻攝自IG）木瓜牛奶連鎖店遭爆料使用腐爛、發霉食材之後，又爆出執行長死亡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕木瓜牛奶連鎖店資深員工在社群平台爆料，某些分店夏季賣出的飲料食材都會發生發霉腐爛情形，回報公司後，執行長卻要求削掉發霉部分繼續使用，爆料影片在網路瘋傳，造成消費者及總公司重度重視。

資深員工爆料執行長指示發霉、腐爛的木瓜經過處理仍能使用。（翻攝自爆料公社）資深員工爆料執行長指示發霉、腐爛的木瓜經過處理仍能使用。（翻攝自爆料公社）

資深員工在網路社團發影片，明顯可見發霉爛掉的木瓜被拿在手上，且影片中有人說「來，我在機場店跟大家講，如何木瓜放到爛掉或熟掉的時候，不能丟掉喔，來！看我怎麼弄，頭尾削好之後，先用這個削（削皮刀），左手拿木瓜右手拿刨刀，注意喔，這個要削深一點，一直削，如果不能削就用割的，薄薄的割，不是整顆丟掉喔，發霉的地方把它割掉，不是整顆丟喔，這都是錢喔。」

業者得知疑似發生食安問題後，已於第一時間要求該店立即暫停營業，進行食品衛生查核，若查證屬實，將依合約規範終止合作。爆料員工也發出對話截圖，聲稱是該飲料公司執行長對各店長指示該如何處理發霉、爛掉的木瓜，並在切除後繼續使用，網友看到驚呆大呼「沒良心」。

木瓜牛奶連鎖店李姓執行長被爆出已經過世。（翻攝自IG）木瓜牛奶連鎖店李姓執行長被爆出已經過世。（翻攝自IG）

食材問題爆發後，又有前員工爆料，指被點名的執行長在食安問題出現後並未出聲的原因是「近日已過世」，且網路傳聞繪聲繪影指出有親友證實該執行長死訊，死因為「心臟麻痺」。該消息在網路傳得沸沸揚揚，但卻未被證實，查找執行長本人社群帳號，也停留在3週前，之後即未再更新。

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