林佑星收詼諧搖身「國際地產投資商」 3週激瘦6公斤撇步曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕張銘杰、林佑星、葉華加入三立八點檔《願望》，飾演江祖平在美國的家人，此番回國不僅是為了「討公道」，更暗藏難測的目的。

張銘杰劇中一回台，隨即向女婿黃少祺要女兒江祖平的公司股份，葉華為了替姊姊報仇不斷設法找碴，讓黃少祺飾演的角色陷入更複雜的糾葛之中，網友看到孫家強勢登場，紛紛表示「陣容太強大」非常期待日後的劇情發展。

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林佑星（左）、葉華在《願望》飾演夫妻。（三立提供）

葉華飾演江祖平的妹妹「麗君」，她敢愛敢恨，行事果敢，在父親的影響下，逐漸成為一個深諳謀略的女人。「麗君」自小就被父親視為家族權謀棋局中的重要棋子，她對愛情與自由有著嚮往，但父親強勢且貪婪的性格卻令她無法實現夢想。葉華第二次跟黃少祺合作，她一進攝影棚立刻拉著黃少祺拍照，讓不少網友猜測她是否為「變臉後的麗紅」，引發討論。對此，葉華特別澄清：「我不是平哥，我不是麗紅，我是麗君！」 笑翻粉絲。

林佑星飾演葉華的丈夫「趙正龍」，是一位來自美國的華僑、國際地產投資商，事業版圖遍及全球，亦正亦邪，被黑白兩道尊稱為「龍哥」。角色充滿江湖氣息，個性海派仗義、大而化之，與以往他所演出的輕鬆詼諧角色截然不同。

為了詮釋這角色，林佑星特意留起下巴鬍子，還在短短3週內瘦身6公斤，展現更結實的身形，他笑說以往自己都是演會讓大家比較開心的角色，這次收斂起詼諧，稍微穩重一點，而對於新造型他十分滿意，開玩笑說：「進棚後，攝影師經過都會多瞄我兩眼，弄不清我是誰。」因為鬍子夾雜白毛，他每天上戲前還得用睫毛膏遮白，甚至有時會用拔的，讓黃少祺忍不住笑問：「這樣會不會很爽？」場面爆笑。

林佑星（右）、葉華在《願望》飾演夫妻。（三立提供）

戲裡霸氣十足，戲外的林佑星其實是個超級暖爸，他透露：「其實我瘦6公斤，是因為每天抱女兒，她很黏我，監視器看她在家玩得很開心，但只要我一開門回家，她就立刻哭著叫爸爸，超會演的。」果然戲精基因從小養成。

林佑星（右）、葉華在《願望》飾演夫妻。（三立提供）

這回與葉華搭檔，林佑星笑說：「她看到我就超緊張，第一天拍戲就笑場，還對我比愛心手勢。」讓他忍不住提醒：「我是很認真在演正經角色！」林佑星的瘦身成果讓大家驚艷，沒想到葉華竟然無情吐槽：「有嗎？真不明顯耶！」她還抱怨：「和他對戲好崩潰！他就是大家的開心果，老是臨場改台詞，或突然冒出奇怪的點子，讓人忍不住笑場。」但她也坦言：「他的新造型滿有個性，留鬍子後還蠻帥的。」

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