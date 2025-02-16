賴雅妍被當花瓶心寒？與王傳一鬧翻原因曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍在TVBS職場劇《祕書俱樂部》認為被王傳一當成花瓶，沒有認可她的工作能力而感到不悅，兩人再次鬧翻。但另一邊，王傳一的大男人主義再度爆發，他不僅讓賴雅妍覺得女性的工作能力不重要，在職場應該安靜陪在男性身邊，賴雅妍因此徹底心寒，兩人關係降到冰點。

賴雅對（左）在《祕書俱樂部》對王傳一（右）的觀念徹底心寒，兩人關係降到冰點。（TVBS提供）

黃尚禾飾演的反派吳天富，發現自己被業務部耍得團團轉，決定再次反擊，他鎖定對自己死心塌地的祕書楊晴，甜言蜜語哄騙她，而她為了愛情，不惜暗中幫忙，靠關係攔截業務部的重要客戶，讓業務部吃了大悶虧。

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黃尚禾（左）在《祕書俱樂部》使出戀愛陷阱，哄騙祕書楊晴（右）。（TVBS提供）

楊晴（右）在《祕書俱樂部》對壞主管黃尚禾（左）日久生情。（TVBS提供）

楊晴分享，角色李宓雖是個笑面虎，在同事眼中又是個心機女，「但她對壞主管日久生情，在感情上可以說是個笨蛋。」黃尚禾使出戀愛陷阱，讓他的祕書變成「工具人」，令觀眾氣得牙癢癢，她也偷偷透露，角色李宓最後會黑化，將有不一樣的轉機，值得期待。

更多精彩劇情，鎖定《祕書俱樂部》每週日晚間8點在TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

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