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娛樂 最新消息

孫生涉性騷…百萬YTR上傳「謊言」影片揭惡行 DK：找反骨業配慎思

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」孫生因拍臀撩妹涉性騷挨告，遭判5個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。事後，孫生在社群發文喊冤，拍片稱沒有性騷意圖，引起百萬YouTuber「異色檔案」DK不滿，昨（15日）上傳一支「孫生的謊言」的影片，揭露反骨團隊的惡劣行徑，並喊話業配廠商，找反骨合作需三思，恐被民眾抵制。

「反骨男孩」孫生。（翻攝自臉書）「反骨男孩」孫生。（翻攝自臉書）

DK昨天在片中再度表示，對孫生的行為感到不滿，並曬出孫生被判刑後，與母親一起拍攝的影片，痛轟「這是我有史以來看過最爛的，公眾人物犯罪的回應影片」，點出孫生的影片中，「反骨男孩」老闆酷炫在畫面外說，「媽媽你對那些瞎妹有什麼看法？」、「所以結論是你選的對象不夠安全」，種種言論讓DK忍不住反問，「保護孫生怎麼用的方式是抹黑受害者？」

此外，DK分享酷炫曾在另一支影片中表示，「整個YouTube圈站到最後的一定是孫生，他才是兩性市場上最後的贏家，維持真正的人設不會翻車，我建議所有廠商，發業配要找人設崩壞的人才不會翻車。」DK則反嗆，「不是翻車了嗎，今天不是人設崩壞的問題，是他已經犯罪了，犯罪以後你還幫他說話？你還抹黑受害者？」

DK呼籲所有業配廠商，若是要找反骨男孩合作需謹慎思考，因為社會對於騷擾是零容忍，「你找反骨，你們找孫生，是很有可能遭到消費者抵制的！」

然而，反骨男孩的誇張行徑不僅如此，DK揭露，孫生影片的後半段「莫名其妙」放了一首歌，且在片中的第5至第8分鐘為全黑畫面，毫無內容，目的就是將影片拖長至8分鐘，平台就能提供更多插入廣告的機會。對此，DK怒批，「這是很惡意的影片，事實上在裝受害者，利用爭議賺取更多廣告收益」，並反問反骨男孩，「你們可以這樣搞嗎？你們在侮辱整個行業是不是？你們根本不配得到任何的流量，你們操作是非常噁心的！在羞辱所有觀眾的智商嗎？」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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