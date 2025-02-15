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娛樂 最新消息

（高雄直擊）RAIN辣抖狗公腰5千台粉瘋了！挑釁歌迷：聲音比馬來西亞小很多

RAIN前進高雄開唱，辣秀冰塊肌展露好身材。（讀者提供）RAIN前進高雄開唱，辣秀冰塊肌展露好身材。（讀者提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕亞洲天王RAIN暌違9年，今（15）晚降臨高雄流行音樂中心開唱，開場《GANG》前奏才一下，RAIN直接辣秀超猛8塊冰塊肌登場，全場近5千名歌迷瘋狂尖叫，分貝聲爆表。

RAIN準時7點開唱，他用中文喊「大家好，高雄，好久不見」炒熱現場氣氛，在第三首歌《躲避太陽的方法》唱到一半，直接跑下台和歌迷們互動，引起現場騷動，場面一度差點失控。

RAIN前進高雄開唱，辣秀冰塊肌展露好身材。（讀者提供）RAIN前進高雄開唱，辣秀冰塊肌展露好身材。（讀者提供）

見到台下歌迷歡呼聲不夠大聲，RAIN故作不滿說，「上週去馬來西亞表演，發現你們的聲音小很多」，接著再用中文高呼「高雄，準備好了嗎？」勾起歌迷熱情，全場回應「準備好了」。

暌違已久來到高雄，RAIN嘴甜稱來到高雄優點多，「因為現在韓國很冷，這裡（高雄）很溫暖」，又透露吃了粉絲送的牛肉麵，接著用中文說，「牛肉麵好吃」、「真的好吃喔」，狂讚寶島美食。

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