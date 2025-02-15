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歐陽妮妮才做完月子！ 突淚訴「被1疾病纏上」

歐陽妮妮與老公張書豪經常在社群平台上曬娃。（翻攝自IG）歐陽妮妮與老公張書豪經常在社群平台上曬娃。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽妮妮去年與演員張書豪登記結婚，並在跨年夜生下寶貝兒子，在農曆年前已經離開月子中心，不時會透過社群分享育兒生活，怎料，昨（14）情人節這天卻透露身體出狀況，自己被「乳腺炎纏上」。

歐陽妮妮透露自己被乳腺炎纏上。（翻攝自IG）歐陽妮妮透露自己被乳腺炎纏上。（翻攝自IG）

歐陽妮妮在IG限時動態透露，老公張書豪早在情人節這天訂好餐廳，準備要帶她去吃壽司，還特別叮囑她要一起穿同色系衣服，不過就在出門前，她發高燒到38.5度，透露自己「被乳腺炎纏上」，直到出門前最後一刻，才有力氣從床上爬起來，讓她無奈淚喊，「乳腺炎請遠離我謝謝」。

事實上，歐陽妮妮與張書豪相當沉浸在當爸媽的喜悅中，經常在社群平台上曬娃，先前才分享和兒子「睦睦」一起度過的第一個農曆新年，感性說道：「我們兩個又一起感謝了睦，謝謝他選擇了我們，謝謝他來到我們身邊，然後我們兩個就開始大哭。」顯見新手爸媽十分善感。

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