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娛樂 最新消息

張家陞看大肌肌暈船 毛祁生起身「脫褲比大小」遭壓制

毛祁生（前排左起）、張家陞、徐瑋澤（後排左起）、朴靖恆出席《獨佔接班人》映後直播，與粉絲共度情人節。（LINE TV提供）毛祁生（前排左起）、張家陞、徐瑋澤（後排左起）、朴靖恆出席《獨佔接班人》映後直播，與粉絲共度情人節。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆主演LINE TV、愛奇藝BL劇《獨佔接班人》，甫開播就有吻戲、公主抱、淋浴戲，4帥在直播和觀眾暢聊劇情，現場High到混亂一片，不僅嗆聲要「互比大小」，還搶著互吃巧克力棒拚放閃，讓留言區觀眾笑歪：「他們是綜藝魂爆發了嗎？」

毛祁生在《獨佔接班人》第一集綁架張家陞。（LINE TV提供）毛祁生在《獨佔接班人》第一集綁架張家陞。（LINE TV提供）

張家陞（左）在《獨佔接班人》喝醉酒後緊抱毛祁生（右）。（LINE TV提供）（張家陞（左）在《獨佔接班人》喝醉酒後緊抱毛祁生（右）。（LINE TV提供）（

張家陞（左）在《獨佔接班人》於喝醉的狀態，不小心與毛祁生（右）接吻。（LINE TV提供）張家陞（左）在《獨佔接班人》於喝醉的狀態，不小心與毛祁生（右）接吻。（LINE TV提供）

毛祁生（右）在《獨佔接班人》壁咚張家陞，烙狠話「要有心理準備」。（圖_LINE TV提供）毛祁生（右）在《獨佔接班人》壁咚張家陞，烙狠話「要有心理準備」。（圖_LINE TV提供）

張家陞劇中因為擁有成為歌手的音樂夢，外加怕血又怕鬼，因此遲遲不願意回家接手禮儀社公司的相關事務，沒想到哥哥卻派出一位「王牌禮儀師」毛祁生帶著兩大隊黑衣人去綁架他，一見面就蓋布袋，把張家陞「打包帶走」，並強迫同居，展開為期三個月的接班鐵血訓練，毛祁生還兇狠對張家陞下馬威說：「從現在開始，你要有心理準備。」並拍了兩下他的臉頰，場面相當火爆，結果後來因喝醉酒導致兩人不小心接吻，劇情走向突然冒出粉紅泡泡。張家陞笑說：「其實被他綁架那場戲滿好玩的，拍那兩下臉頰也滿舒服的。」至於有沒有感到「最暈船的橋段」，張家陞認為是毛祁生的淋浴戲，對方大秀精實胸肌、腹肌，體格實在太好，毛祁生謙虛回應身材部分：「已經盡力了。」

毛祁生（左）在《獨佔接班人》淋浴戲露出結實好身材。（LINE TV提供）毛祁生（左）在《獨佔接班人》淋浴戲露出結實好身材。（LINE TV提供）

徐瑋澤（右）在《獨佔接班人》截胡朴靖恆（左）的相親。（LINE TV提供）徐瑋澤（右）在《獨佔接班人》截胡朴靖恆（左）的相親。（LINE TV提供）

朴靖恆（右）在《獨佔接班人》對徐瑋澤強勢出擊，只獲得「朋友卡」。（LINE TV提供）朴靖恆（右）在《獨佔接班人》對徐瑋澤強勢出擊，只獲得「朋友卡」。（LINE TV提供）

徐瑋澤、朴靖恆劇中起步就開虐，甫登場就在教堂上演大婚場面，結果卻在戴上戒指的那瞬間喊卡，原來這只是徐瑋澤婚顧工作的一部分，後來朴靖恆又被家人叫去相親，吃醋的徐瑋澤趕緊衝到現場截胡，將朴靖恆接回家中，貼心地煎牛排給他吃，並要朴靖恆以後別跟不喜歡的人相親，朴靖恆反問：「那如果我都遇不到喜歡的人，你會陪我嗎？」徐瑋澤卻回：「我們本來就是一輩子的朋友。」讓兩人的心意再次擦肩而過。雖然劇裡揪心，但戲外互動超甜蜜，朴靖恆說：「我想給我自己表現十分，因為我很高興在（戲裡）高中的時候有搭訕你，去你家蹭飯，不然我們之間就沒有後續了。 」徐瑋澤也笑說：「當時以慶的內心很孤單，因為是轉學生，家裡又沒人陪，井和（角色）就這樣進入了我的世界。」

朴靖恆（左）、徐瑋澤在《獨佔接班人》上演浪漫婚禮，但只是演戲。（LINE TV提供）朴靖恆（左）、徐瑋澤在《獨佔接班人》上演浪漫婚禮，但只是演戲。（LINE TV提供）

徐瑋澤（上）在《獨佔接班人》映後直播與朴靖恆以夢幻姿勢吃巧克力棒。（LINE TV提供）徐瑋澤（上）在《獨佔接班人》映後直播與朴靖恆以夢幻姿勢吃巧克力棒。（LINE TV提供）

毛祁生（左）在映後直播與張家陞（右）深情對看，共吃一隻巧克力棒放閃。（LINE TV提供）毛祁生（左）在映後直播與張家陞（右）深情對看，共吃一隻巧克力棒放閃。（LINE TV提供）

《獨佔接班人》播出時間恰好在情人節晚上，兩對CP聚在一起映後直播，原本要陪伴觀眾共度甜蜜時光，沒想到卻演變成「綜藝現場」，在玩小遊戲時激起了雙方的好勝心，最終局打到平手，決定要抽撲克牌比大小一決勝負，徐瑋澤突然站起來對毛祁生說：「還是我們要現場比大小？」毛祁生聽完後，直接作勢站起來要脫褲子，張家陞與朴靖恆在旁見狀連忙阻止壓制兩人，整個場面笑鬧成一團非常歡樂。後來毛祁生、張家陞獲勝，獎勵時間兩人面對面互吃同一根巧克力棒，由於畫面太過甜蜜，徐瑋澤又忍不住對製作團隊說：「我也要巧克力棒！巧克力棒拿來！」搶著跟朴靖恆放閃，最終讓朴靖恆躺在他腿上，用夢幻姿勢共吃一根，直播才圓滿結束。《獨佔接班人》每週五晚上8點LINE TV、愛奇藝國際站播出。

☆飲酒過量，有害健康☆

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