（曼谷直擊）阿諾帥兒《白蓮花》露大鵰！自嘲辣到都濕了

阿諾史瓦辛格（左）先前出席影集《白蓮花大飯店》第三季洛杉磯首映會力挺兒子派翠克史瓦辛格。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／曼谷報導〕動作巨星阿諾史瓦辛格帥兒派翠克史瓦辛格參與演出HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季，飾演曾於《哈利波特》系列扮演「馬份爸爸」的傑森艾塞克大兒子，劇中他大方「全裸露出」大鵰，連爸爸阿諾看了都大讚，他還自爆在泰國拍攝時吃到超辣食物被辣到流汗，工作人員只好拿牛奶給他解辣，「這大概是拍攝時最瘋狂的事！」

派翠克威爾森（左）在《白蓮花大飯店》第三季曼谷首映會上受訪，傑森艾塞克在旁用手機猛拍他。（記者許世穎攝）

傑森和派翠克戲裡戲外彷彿都建立起父子情，昨天首映會上派翠克在受訪，傑森還在一旁繞著他用手機猛拍。甚至派翠克先前被問到家人是否已經看過片中裸露片段，傑森也表示：「我想他們從他出生到現在什麼都見識過了！」當場救援派翠克。

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不過提到裸露演出，派翠克表示，確實曾向經驗豐富的爸爸請教如何應對「全裸上陣」的場景，而日前阿諾出席首映後也對兒子的裸露演出給予高度肯定，甚至在IG上發文誇讚：「有其父必有其子！」

除了派翠克，飾演爸爸的傑森也在劇中上演驚鴻一瞥的裸戲，他自嘲：「我對此嚇壞了！我根本不知道自己在這場戲裡有裸露的！這讓我非常不安。我完全不記得那天的拍攝！」幽默反應相當搞笑，他還強調完全不是導演麥克懷特的決定，而是寫在他合約裡，「因為現在我每部戲都堅持要來一場裸露戲。」

傑森艾塞克（左）和派翠克威爾森在影集《白蓮花大飯店》第三季飾演父子。（記者許世穎攝）

相較於派翠克拍攝時被食物辣到，傑森則說拍攝期間，受了好幾次傷，「有一次，我為了閃避鏡頭往後退，結果直接跌倒，還好沒有掉進很深的地方，但我的頭撞到了雕像。」還有一次他被cue往船上去，他往前衝後直接撞上玻璃，「我當時把頭撞破了，但大家都覺得這件事超好笑。」

對於加入大受歡迎的《白蓮花大飯店》，派翠克說自己本身是忠實粉絲，「能夠成為這部劇的一部分，與這麼多優秀的演員、以及跟麥克這樣優秀的導演一起拍攝，對我來說真的是一種超現實的體驗。」

傑森則說過去加入《哈利波特》系列也被問過感覺，「其實我不會有所謂興奮感，因為我就是負責說故事的人，對我來說，這部影集對我生活最大的影響就是我大多數朋友都恨我，因為他們都怪我不能先暴雷！」！」《白蓮花大飯店》第三季將於2月17日起在串流平台Max和HBO頻道播出，全季共8集。

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