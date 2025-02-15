陳傑憲情人節放閃！甜蜜深吻辣妻綺綺「1舉動」被喊欠揍

陳傑憲在情人節曬出與老婆綺綺的甜蜜合照。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣隊長」陳傑憲在去年世界棒球12強賽中，率領台灣隊拿下世界冠軍，掀起國內球迷瘋狂，帥氣外型及寵妻愛家的形象也意外成為話題。昨（14）適逢情人節，陳傑憲甜蜜曬照放閃辣妻綺綺。

陳傑憲與綺綺在鏡頭前甜蜜獻吻。（翻攝自IG）

陳傑憲在IG一連上傳4張與老婆綺綺的合照，文中甜蜜告白，「Happy Valentine's Day, My luv」，可見兩人都戴上墨鏡身穿羽絨外套，綺綺先是霸氣勾住老公的脖子，下一秒兩人轉頭深情獻吻，陳傑憲更搞笑挽起綺綺的手，並靠在她的肩膀上宛如小鳥依人，夫妻倆的互動相當甜蜜。

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綺綺忍不住抱怨陳傑憲的壓線舉動。（翻攝自IG）

事後，綺綺也在IG限時動態發文分享這組照片背後的故事，透露陳傑憲每次都在情人節結束前10分鐘才跟她要照片，讓她忍不住抱怨「真的很欠揍，每次都壓秒！剛剛跟我說發出成功已經23：59？到底要多緊張…」。

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