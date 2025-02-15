魔力紅登高雄世運高喊「會再回來」！4萬歌迷點燃港都熱情

魔力紅昨日情人節帶著亞巡《Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung》在高雄世運開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕搖滾天團「魔力紅」Maroon 5昨（14）晚在高雄世運主場館震撼開唱，將亞巡最終場獻給高雄粉絲，吸引4萬名歌迷南下熱血朝聖。

身穿帥氣牛仔外套登場的主唱Adam Levine性感領軍，準時上台開唱，能量滿滿一連獻唱21首歌，排行洗腦曲一首都沒少，超過90分鐘實力演出，讓歌迷們聽好聽滿。

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魔力紅昨日情人節帶著亞巡《Maroon 5 Asia 2025 – Kaohsiung》在高雄世運開唱。（Live Nation Taiwan提供）

重返高雄的Adam Levine開心大喊「高雄！看到很多開心的臉龐，很開心你們來，你們可以跟著我一起唱嗎？」「謝謝你們的支持，我們會再回來的！」更不忘暖心祝大家「情人節快樂」引全場熱情尖叫。

Adam Levine從主舞台飆唱到延伸舞台貼近歌迷，展現驚人體力與實力好歌聲且不時穿插吉他solo秀，替港都帶來一場國際級的音樂饗宴。

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