《我的完美秘書》結局12％創收視新高！李浚赫變「人體鬧鐘」甜蜜炸裂

《我的完美秘書》李浚赫（上）和韓志旼在劇中幾乎從頭甜到尾。（Hami Video提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓志旼、李浚赫主演韓劇《我的完美秘書》昨（14）情人節播大結局，粉紅泡泡滿天飛，兩人超甜互動助攻收視創新高，平均12%，最高收視12.7%，連續霸榜Hami Video影劇館冠軍寶座！

劇中正式升格「男友」的李浚赫變身「人體鬧鐘」，溫柔喚醒賴床的韓志旼，更寵溺借出手臂讓她當枕頭，接著輕啄女方雙頰低語：「繼續睡吧，姜智允。」

請繼續往下閱讀...

不只如此，兩人還在沙發上瘋狂調情，李浚赫霸氣壓住韓志旼，熱吻加碼放送，甜蜜氛圍炸裂，讓粉絲直呼：「這份情人節的巧克力糖度已經超標！」

《我的完美秘書》李浚赫（右）和韓志旼在劇中幾乎從頭甜到尾。（Hami Video提供）

《我的完美秘書》播畢後，李浚赫的經紀公司YouTube頻道更大方公開吻戲幕後花絮！影片中，李浚赫在床上越親越大聲，靜謐片場內每個「啾啾聲」都讓人酥到不行！

兩人窩在沙發上追劇，韓志旼親手餵食洋芋片，隨後「沙發吻」火力全開，親到整個攝影棚都迴盪著接吻聲，閃到讓劇迷全程嘴角失守：「這是最棒的情人節禮物！」、「才12集怎麼夠？快點加拍！」、「看完整晚都失眠的我是正常的嗎？」

此外，李浚赫將於18日來台，全台觀眾將可感受全民老公的魅力；中華電信北、中、南共10間門市已設置李浚赫等身立牌，粉絲只要前往門市拍照打卡，就有機會獲得限量親簽海報。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法