S媽痛失愛女大S…突更新臉書大頭照 網一看心疼了

S媽（右）。（資料照；金星提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在春節期間與家人赴日旅遊，不幸感染流感併發肺炎離世，享年48歲。痛失愛女的「S媽」黃春梅近日多次於社群PO文悼念，今（15）更換臉書大頭照，令網友一看備感心疼。

S媽今早更新臉書大頭照。（翻攝自臉書）

S媽於今日清晨6點多更新臉書大頭照，將原本身穿粉色上衣托腮燦笑的自拍照換下，放上一張穿白色毛衣露出微笑的個人照。沒多久後再次更新，上傳一張側躺在水面的大型白色人頭雕像，不再使用自己的肖像照，而是選擇雕像照作為大頭貼，該畫面似乎也映照出S媽白髮人送黑髮人的椎心之痛。

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大S驟逝後，S媽3度於臉書發聲，先是以7字發文吐露心緒「把悲傷留給自己」，並轉發3次陳昇經典歌曲《把悲傷留給自己》MV連結，接著淚訴「心破了一個洞要如何補上？？？」，最後突然一改態度轉為強硬寫下，「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」，更號召不同籍貫的台灣外省人誓言「一起為大S討回正義！」，被猜測是在向大S的前夫汪小菲和他媽媽張蘭開戰。

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