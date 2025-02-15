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《分手擂台》嚎哭跪求爸斬小三！男童長大鬆口「內幕全說了」

小龍在《分手擂台》上大哭跪求外遇父親回頭是岸。（翻攝自YouTube）小龍在《分手擂台》上大哭跪求外遇父親回頭是岸。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕由沈玉琳製作、陽帆主持的節目《分手擂台》自2006年開播後轟動一時，撒狗血的內容深受觀眾喜愛，許多經典橋段至今更是令人難忘。其中，當年為了求父親離開小三，因此在節目上嚎啕大哭並當場下跪的小男童，如今也長大病鬆口揭露節目的真相。

「小龍」長大後坦言「同學都笑我沒有爸爸」是自己加戲的台詞。（翻攝自YouTube）「小龍」長大後坦言「同學都笑我沒有爸爸」是自己加戲的台詞。（翻攝自YouTube）

《分手擂台》中有一集為男童「小龍」希望外遇的父親能離開小三回歸家庭，因此直接在節目上潰堤大哭甚至一度下跪，但仍喚不回心意已決將遠赴美國的父親。此時，父親的小三甚至鼓吹小龍一起離開，更稱阿姨會照顧他，過程中一群人來回拉扯，碰撞出高潮迭起的劇情。

多年後，「小龍」不但長大更成為一名律師，近日透露當年在節目上哭喊「不要跟這個壞阿姨在一起」、「同學都笑我沒有爸爸」等，其實都是自己加戲的台詞。至於為何能哭得如此撕心裂肺？「小籠」坦言當時已經接戲接到能在3秒內哭出來。

「我還記得我媽當時在現場笑到不行，想說這小孩怎麼可以這麼抓馬，還問我怎麼演得那麼浮誇？」不僅如此，「小龍」還加碼爆料當時其實沒有要下跪，是一旁的阿嬤自己加戲要求下跪，他為此還遲疑了1、2秒心想「蛤我真的要跪？後來想說算了，要演就演到底，笑死！」 

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