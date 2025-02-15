晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳哲遠吃香蕉練出大肌肌「突破自我底線」 笑稱：最愛裸身的鏡頭

陳哲遠在《白色橄欖樹》飾演爆破工程師。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《白色橄欖樹》飾演爆破工程師。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「初戀男神」陳哲遠與梁潔繼《絕代雙驕》後相隔5年再度二搭，兩人在最新劇集《白色橄欖樹》上演甜虐戰地戀情，CP感十足引發話題，順勢登上台灣的愛奇藝國際版電視劇排行榜冠軍。在劇中扮演拆彈專家的陳哲遠更為戲下足功夫，勤健身練出倒三角背肌跟精實胸肌，不僅讓劇迷大飽眼福，成果連他本人也很滿意，甚至笑稱他最愛自己沒有穿衣服的鏡頭。

陳哲遠在《白色橄欖樹》露出倒三角背肌跟精實腹肌。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠在《白色橄欖樹》露出倒三角背肌跟精實腹肌。（愛奇藝國際站提供）

軍旅題材愛情劇《白色橄欖樹》改編自玖月晞的同名小說，描述記者「宋冉」（梁潔 飾）在動蕩的東國執行採訪任務時突遇危險，所幸被參與國際救援的爆破工程師「李瓚」（陳哲遠 飾）相救，擁有共同理想的兩人擦出了愛的火花，但一場突發的爆炸攻擊卻讓這份剛萌芽的感情畫上了休止符，回國後的兩人都陷入了人生的低谷，李瓚因好友為救自己而犧牲感到內疚自責，宋冉則因在爆炸襲擊中拍下的照片飽受爭議，兩人都承受著身心的傷痛，一度失去聯繫，再度重逢後，終於認定彼此是生命中不可或缺的一部分。

劇中，兩人歷經磨難後仍選擇以溫柔的方式看待世界，相互療癒的過程打動觀眾，談及印象最為深刻的戲份，梁潔說：「在宋冉眼睛動手術、媽媽生病的脆弱時刻，李瓚穿著軍裝從遠處走來，宋冉激動地抱住他，釋放內心所有委屈那一幕讓我特別感動，因為我認為的愛情就是在對方最無助的時候出現並相互陪伴。」

梁潔在《白色橄欖樹》飾演記者。（愛奇藝國際站提供）梁潔在《白色橄欖樹》飾演記者。（愛奇藝國際站提供）

提到令她心動的瞬間，梁潔笑說：「李瓚救過我很多次，但最打動我的是他乾淨清澈的眼神和溫柔的聲音，那種安全感讓人難以抗拒。」陳哲遠表示，劇裡兩人雖然都對彼此一見鍾情，但因為身處動盪不安的局勢，在連照顧自己都顯得吃力的狀況下，遲遲不敢往前邁出一步，那份克制隱忍的感情讓他最為難忘。

除了虐心劇情外，陳哲遠與梁潔也不忘撒糖，其中廚房擁吻讓觀眾看了瘋狂心動，一幕陳哲遠將梁潔抱上桌的場面，他事先找來男性工作人員反覆練習，模樣搞笑，而正式開拍後，兩人吻到忘我，聽到導演喊卡，梁潔馬上倒在陳哲遠懷裡，還害羞地把臉埋進他的胸口，戲裡戲外都甜度爆表。

陳哲遠、梁潔在《白色橄欖樹》上演甜虐戰地戀情。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠、梁潔在《白色橄欖樹》上演甜虐戰地戀情。（愛奇藝國際站提供）

為了讓外型更貼近角色，陳哲遠開拍前接受了1個月的軍訓並投入了大量時間進行身材訓練，他說：「我3、4年前嘗試過健身，但當時因為肌肉增長，脖子變粗、臉變大，影響上鏡效果，所以我發誓40歲前不再健身，但這次為了《白色橄欖樹》，我還是突破了自己的底線，努力運動，也嘗試了從來沒有過的短髮造型。」

談及健身過程，陳哲遠笑稱，訓練還好，最痛苦的是飲食管理，自從他進組拍戲後就沒吃過一粒米飯。而他的用心，梁潔也看在眼裡，她說：「他練的很辛苦，不管多晚收工他都會去運動，吃的也很寡淡，我常看到他在拍攝現場拿著一串香蕉走來走去。拍沖澡戲前，他為了讓肌肉線條更清晰，甚至整天都沒喝水，結果那天戲沒拍成，白白渴了一天。」他在劇中的倒三角精實體態加上渾身傷痕的戰損造型，展現超Man的硬漢魅力，拍攝期間，粉絲見到他也忍不住驚呼「胸肌好大！」讓他忍不住靦腆抱胸。

陳哲遠、梁潔在《白色橄欖樹》上演甜虐戰地戀情。（愛奇藝國際站提供）陳哲遠、梁潔在《白色橄欖樹》上演甜虐戰地戀情。（愛奇藝國際站提供）

聊起劇中造型，梁潔透露她在劇中的打扮就是講究舒服自然不加修飾，自己也很喜歡，並誇讚陳哲遠穿上黑色軍裝帥氣逼人，陳哲遠聽了則笑說：「但我最喜歡我不穿衣服的那場戲，等我以後七老八十了，還能給我的孫子們看看那場戲，證明爺爺以前也是有過肌肉的。」《白色橄欖樹》劇情即將進入最後高潮，陳哲遠跟梁潔能否突破重重考驗，守護彼此的愛情？《白色橄欖樹》每天晚上6點於愛奇藝國際版上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中