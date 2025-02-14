女歌手抗肺腺癌哽咽謝救命醫生！趙樹海不敢算台上台下加起來多少歲

「民歌五十」演唱會歌手大合唱《民歌手》。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十」演唱會，今（14日）晚在台北小巨蛋登場，今天剛好也是歌手王新蓮65歲生日，她很開心終於可以領到敬老卡，之前她自爆罹癌，這也是她抗癌成功後首次公開演唱，在後台和近期壽星葉佳修、陳秀男一起拿蛋糕慶祝。

今晚「民歌之父」楊弦帶領50多組歌手一起合唱《民歌手》，之後趙樹海和王夢麟分別登台演唱，兩人也合唱《想你》，民歌歷經50年，不少民歌手也已離開，王夢麟說：「有人上、有人下。」另外趙樹海好奇問全場1.1萬歌迷：「台上台下年紀加起來？」後來自己也不敢算，打圓場說：「喜歡民歌不會老！謝謝各位在民歌旅途上與我們攜手走過。」

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葉佳修同樣是抗癌成功，笑說：「情人節大聲唱情歌好爽！」接著演唱《再愛我一次》。王新蓮今晚演唱《匆匆地走過》，另與知名MV導演馬宜中合唱《風中的早晨》致敬已故歌手馬兆駿。

王新蓮（中）抗癌成功開心慶生，近期壽星葉佳修（左）和陳秀男也一起慶祝。（中華音樂人交流協會提供）

王新蓮在台上談到：「去年我意外得了肺腺癌，去年底開刀，還不到兩個月，可能大家覺得唱法不太一樣，我沒辦法唱以前的拍子，Key上不來，但還好沒有錯過演唱會，很幸運。」

另外王新蓮透露：「我的救命醫生也在現場。」她給救命醫生深深一鞠躬，並說：「醫生現在看到的我不是在病房病懨懨的樣子。」還哽咽說醫生告訴她：「我要讓妳2月能上台唱歌，這是我的責任。」感動全場。

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