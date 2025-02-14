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（影）大牙「結婚五年首下廚」 巧媳婦上身過情人節

女星「大牙」周宜霈（右）和羽球教練老公「阿廖師」結婚5年。（翻攝自IG）女星「大牙」周宜霈（右）和羽球教練老公「阿廖師」結婚5年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大牙」周宜霈和羽球教練老公「阿廖師」結婚5年，今（14）日發文公布因為在好友「勇兔」林筳諭面前誇下海口，所以親自洗手作羹湯，準備趁著情人節替老公準備一頓大餐，這也是大牙跟阿廖師結婚5年以來，她第一次下廚。

大牙結婚5年來首度下廚。（翻攝自IG）大牙結婚5年來首度下廚。（翻攝自IG）

大牙在社群平台發影片，公布自己為什麼會興起自己做情人節大餐的念頭，原來是昨晚她和好友勇兔「雲喝酒」的時候說醉話，被勇兔說服要親自下廚做飯給老公吃。

大牙笑說這次親自下廚有可能是最後一次。（翻攝自IG）大牙笑說這次親自下廚有可能是最後一次。（翻攝自IG）

大牙也傳訊給老公「老公明天開心睡到自然醒，但會有點冷，那明晚做晚飯給你吃？！我自己都不是很確定哈哈哈哈哈」。結婚5年第一次下廚，大牙親自買菜、烹飪，做出來的菜有模有樣，不過她也決定：「我以後真的再也不敢隨便發出豪語，太累人了。」並表示這次有可能成為她最後一次下廚。

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