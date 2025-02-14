賈永婕曝大S告別聚會細節 震驚具俊曄10天內暴瘦

賈永婕出席活動分享昨去S家聚會細節。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，昨有媒體直擊大S老公具俊曄、S媽、小S、阿雅、范曉萱、陳建州、范瑋琪、吳佩慈及賈永婕夫婦等人皆穿著素黑服裝齊聚在大S家，今（14）日賈永婕出席101活動，被問及昨天聚會，她證實眾人齊聚名義是大S的告別式，當天氣氛很優雅、安靜，大家聚在一起緬懷最愛的人，充滿大S的風格。

賈永婕表示與S家關係一直都很緊密，昨天是私人聚會，親友們遵照大S生前所說，喝香檳、吃好吃的東西，彼此說說心裡話，賈永婕說大家心情都相當悲傷不捨，沒有人願意接受這個事實，S媽、小S與具俊曄仍在極度悲傷中，她也說具俊曄消瘦很多，「不到10天前在日本見過他，昨天看到他真的有嚇到，真的瘦非常非常多，我只能忍著內心震驚跟他說要好好照顧自己。」

請繼續往下閱讀...

賈永婕出席活動。（記者林欣穎攝）

憶及昨晚聚會，賈永婕也說現場氣氛溫馨、有笑有淚，彼此分享著與大S的美好過往，一同翻閱舊照緬懷，「范范錄了自己的創作音樂，曉萱彈奏鋼琴訴說她的想念。」至於日前S媽曾在臉書說要開戰，賈永婕則說她不清楚，目前她也沒有收到樹葬消息。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法