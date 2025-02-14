張睿家「4情史」盤點！高三被爆當爸「女神級前女友」曝光

張睿家（左）與黃安若終於公開結婚消息。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕張睿家今在情人節當天宣布早就結婚，與交往13年的女團「火星熊」成員黃安若6年前就登記，而他過往有4段感情緋聞，除了被爆高中三年級就和圈外人林孟璇秘婚生子之外，緋聞對象還有林逸欣、柯佳嬿，感情生活堪稱比事業還精彩。

張睿家傳出讀南港高工時，在朋友介紹認識林孟璇，女方高三時意外懷孕，他們選擇閃電登記結婚，2003年張睿家迎來第1個孩子，張睿家曾回應這個傳聞，他默認：「我有難言之隱，家家有本難念的經，我說愈多，會造成更多的誤會，也會傷害到家人。」但這段婚姻不順遂，張睿家在第2個孩子出生後，疑似在出遊時與女性友人有親密互動，間接導致婚姻出現裂痕，最終分居。

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雖然媒體曾多次拍到他與林孟璇仍有互動，甚至張媽媽也曾帶著他們的孩子逛夜市，但2人從未正面承認彼此的婚姻狀態，讓外界對這段關係始終霧裡看花。

張睿家（左）與林逸欣合作《夏天協奏曲》擦出愛火。（翻攝自臉書）

接著在2009年，張睿家與林逸欣合作《夏天協奏曲》擦出愛火，被拍到在西門町約會，戀情曝光，但林逸欣家人強烈反對這段戀情，她父母認為她剛出道便學壞，甚至用斷絕金援的方式逼她分手，甚至導致她因為感情短暫退出演藝圈。

林逸欣曾提到當時爸媽要求她回到家鄉台南做「家庭談判」，讓她當場選擇家人或戀人，「爸媽逼問我，是不是真的跟那個人交往，要我當場做選擇，甚至威脅要沒收我的信用卡、斷了金援，逼我當著他們的面刪除手機裡的號碼。」她忍痛刪除了張睿家的聯絡方式，這段感情無疾而終，雙方個自陷入人生低潮。

張睿家（左）與柯佳嬿有過一段情。（翻攝自臉書）

到了2011年，張睿家與柯佳嬿合作偶像劇《永遠都想你管我》，柯佳嬿曾在18歲時秘婚，後來離婚，這樣的經歷讓他們有了共鳴，2人相知相惜，感情迅速升溫，當時，他們被媒體拍到一同逛街，甚至在社群上發布相同的鯉魚池照片，被眼尖的粉絲揪出，戀情備受外界關注，但不到1年張睿家便因事業壓力選擇分手。

張睿家（左）與黃安若因拍攝MV相愛。（翻攝自YT）

2012年張睿家與女子團體「火星熊」成員黃安若因拍攝MV相識，有了以往戀情經驗，張睿家這次相當保護戀情，對外界始終低調，稱黃安若僅是「教會朋友」，2014年2人被媒體拍到深夜約會，戀情還是曝光了，張睿家仍未認愛，僅含糊表示對方是自己「交心的朋友。」直到2015年，張睿家在戲劇《星座愛情雙魚女》的殺青宴上，酒後鬆口坦承2人已穩定交往多年，今才宣布已結婚6年。

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