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李四端揭職涯糗事！「訪到一半閉眼睡著」 曝和李濤初見是在警局

李艷秋（左）、李濤（右）登上李四端節目。（八大提供）李艷秋（左）、李濤（右）登上李四端節目。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李四端主持八大《大雲時堂》邀來當年的前輩李濤、李艷秋夫婦，李四端分享當年和李濤共事時，對前輩印象最深刻就是對方永遠精力充沛，戰鬥力十足，甚至有次李濤一大早直接穿著一身迷彩戰鬥服到辦公室，鼓舞新聞團隊要有上戰場般的拼鬥精神，李四端笑說：「我想，如果記者真都一身戰鬥服出外採訪，會不會新聞都手到擒來！」

李四端初次和李濤見面就是在警察局，當時兩人身處在不同平台，但同為跑社會線的記者，「濤哥比我資深，我那時候是剛出道，他應該是大哥」，在那個多數大哥對新進小記者不予理會的時空背景下，李濤卻很主動向前打招呼，讓李四端直呼：「感到很意外、很溫暖」，但也開玩笑自嘲：「濤哥真的沒有把我們放在眼裡！」

李濤在《大雲時堂》聊以前跑新聞的往事。（八大提供）李濤在《大雲時堂》聊以前跑新聞的往事。（八大提供）

李四端表示，當時還注意到李濤身上的穿著很有品味，甚至依稀記得當天李濤穿的是燈芯絨的西裝，「全場包括我，還跟那些警察在內，大家覺得穿這麼華貴？」李濤趕緊解釋，當時因為還要跑外交新聞，所以可能有先去外交記者會採訪，服裝才會比較講究。

接著李濤順勢自曝，曾穿著燈芯絨的服裝登上緝私艦，回憶當時在航行過程中，艦長貼心提醒外面風浪大，請他進去裡面，但李濤秉持著「哪裡有危險，李濤就在哪裡」的信念拒絕入內，結果後來發生吐到衣服上、在艦長室昏倒的趣事。

聽到前輩大方分享跑新聞的有趣回憶，李四端也自揭他早年曾在某次訪問中，不小心在來賓面前閉眼睡著了，「雖只是那短短一秒鐘，但面對面竟能睡著，實在夠尷尬，更感覺很羞愧。」聊起這段糗事，李四端幽默下註解：「不過，究竟是自己前夜沒睡好？還是那位來賓回答內容太讓我昏昏入睡，連演都演不下去？至今我還是沒弄清楚。」

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